JAKARTA - Tahun baru imlek yang jatuh pada 16 Februari 2018 telah mendatangkan kegembiraan bagi mereka yang merayakannya. Seperti lampu lampion, baju khas tionghoa berwarna merah hingga angpao menjadi barang wajib yang harus dibeli.

Selain pernak-pernik, tidak afdol jika peryaan tahun baru China tanpa dilengkapi dengan makanan khas imlek. Kue keranjang hingga berbagai macam permen dan cokelat wajib disediakan saat perayaan imlek.

Salah seorang penjual makanan khas imlek di Kawasan Pancoran Glodok Jakarta Barat, Afung, mengatakan kue keranjang masih menjadi favorite masyarakat untuk perayaan imlek. Kue keranjang sendiri merupakan kue yang disajikan khusus saat perayaan Imlek baik untuk dikonsumsi pribadi maupun untuk diletakan di vihara.

"Memang kue keranjang menjadi yang paling dicari (favorit) masyarakat," ujarnya saat ditemui Okezone, Minggu (21/1/2018).

Selain kue keranjang, makanan yang belakangan menjadi favorit masyarakat adalah makanan ringan seperti permen hingga cokelat. Menurut Afung, belakangan masyarakat mulai banyak yang membeli cokelat dan permen untuk disediakan saat peryaaan imlek. "Yang beli permen sama cokelat memang banyak dari dua bulan yang lalu malah. Ini saja kita hanya menjual sisaan barang yang belum kejual," tabah dia.

Adapun untuk harga permen yang dijual oleh Afung beragam. Untuk permen susu dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp40.000 per kg. Sedangkan untuk pernen berbentuk jelly atau marsmellow dijual dengan harga Rp80.000 per kg. "Permen itu harga kisarannya dari Rp20.000 sampai Rp80.000 per kg," ucapnya.

Sementara untuk cokelat lanuut Afung, dirinya menyediakan berbagai macam jenis cokelat baik yang lokal maupun impor. Namun ada dua jenis yang menjadi favorit penbeli yakni cokelat koin dan juga cokla kacang mete. "Kalau cokelat ada kacang mete sama koin. Itu harganya kisarana Rp150.000-an per kg kalau yang kaca mete," tukas dia.

