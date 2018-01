JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat tutup sementara atau dikenal government shutdown yang terjadi pada Sabtu 20 Januari 2018.

Tutupnya pemerintah AS disebabkan pengajuan anggaran operasional gagal disepakati oleh Senat.

Usulan pengajuan anggaran itu wajib mendapatkan minimal 60 suara di Senat yang dihuni oleh Partai Republik dan Demokrat. Akan tetapi, hanya 50 dari total 100 suara di Senat yang mendukung pengajuan dana operasional tambahan tersebut.

Baca juga: Anggaran Operasional Ditolak Senat, Pemerintah AS Tutup Sementara

Ini bukanlah pertama kalinya terjadi perselisihan dalam pembahasan anggaran dalam parlemen AS, bahkan tercatat AS telah mengalami 18 kali shutdown sejak empat dekade lalu. Lalu apa dampak dari tutupnya pemerintah AS sejak 2013? Ini penjelasannya seperti dikutip CNN, Senin (22/1/2018).

Sebanyak 850.000 pegawai federal dirumahkan, dengan total diperkirakan 6,6 juta hari kerja juga hilang. Ratusan ribu kontraktor federal, dari petugas kebersihan dan lansekap hingga insinyur dan ilmuwan, dirumahkan sementara. Taman nasional dan museum ditutup selama lebih dari dua minggu, melukai pariwisata dan ekonomi terdekat.

Baca juga: Dampak Tutupnya Pemerintahan AS, Sebagian Besar Staf Gedung Putih Dirumahkan Sementara

Penutupan pemerintah AS pada 2013 merupakan yang paling merugikan sepanjang sejarah. Diperkirakan, pada 2013 lalu Pemerintah AS kehilangan USD20 miliar.

Tak hanya itu, akibat tidak ditemukannya jalan tengah pembahasan anggaran, Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat juga tergerus 0,3% pada kuartal kala itu.

"Shutdown membuang-buang uang, mengganggu layanan yang wajib dibayar pembayar pajak dan menyingkirkan kepercayaan publik bahwa Kongres dan pemerintah mengetahui apa yang mereka lakukan," kata Presiden National Treasury Employees Union Tony Reardon.

Baca juga: Pemerintahan AS Tutup Akan Ganggu Ekonomi, Ini Penjelasannya

Hal ini karena pegawai pemerintahan menyumbang kontribusi yang signifikan pada pendapatan perekonomian AS. Menurut laporan PDB Amerika serikat, kontribusi pegawai ini mencapai USD1,1 triliun.

(dni)