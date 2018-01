JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) masih mengalami rugi sepanjang tahun 2017. Perseroan terus melakukan efisiensi untuk memperbaiki kinerja keuangan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Helmi Imam Satriyono mengatakan bahwa total pendapatan sepanjang tahun 2017 sebesar USD3,2 juta atau setara dengan Rp43,2 miliar mengacu kurs Rp13.500 per USD.

Akan tetapi, perseroan belum mengeluarkan laporan keuangan kuartal IV-2017 karena belum selesai diaudit. Namun, secara perhitungan kasar perusahaan dengan kode saham GIAA ini masih merugi.

Tercatat, hingga kuartal II-2017 Garuda Indonesia masih mencatatkan rugi hingga USD221,9 juta atau setara Rp3 triliun. Kerugian ini meningkat 408,7% dibandingkan kerugian pada periode yang sama tahun 2016 sebesar USD43,6 juta.

"Secara total Garuda Indonesia masih mengalami kerugian," ujarnya di Restoran Manggar, Selasa (23/1/2018).

Helmi memaparkan, meskipun masih mencatatkan kerugian, namun, perfoma keuangan maskapai penerbangan plat merah ini makin membaik.

Pada kuartal I-2017, Garuda Indonesia mencatat kerugian sebesar USD99,1 juta. Beban finansial ini lantas dialihkan kepada manajemen baru dengan Pahala Mansury sebagai Direktur Utama yang baru.

"April ada manajemen baru, Pak Pahala (Direktur Utama Garuda Indonesia) masuk Dirut dan kemudian proses program kerja dicanangkan," kata dia.

Sayangnya, kerugian makin membengkak di tiga bulan kedua tahun 2017 yaitu USD184,7 juta. Pada periode ini, Garuda Indonesia harus menanggung non recurring expense yang dikomposisi dari pembayaran tax amnesty sebesar USD137 juta. Selain itu, perseroan harus membayar denda atas kasus persaingan bisnis kargo dengan Australia sebesar USD8 juta.

"Kuartal kedua kami mengikuti TA dan denda legal di pengadilan Australia, di mana kita ada impact kerugian di tambah dengan putusan pengadilan Australia," jelas dia.

Namun, pada kuartal III-2017, Garuda Indonesia berhasil membukukan laba bersih USD61,9 juta.

Pertumbuhan positif tersebut didukung oleh peningkatan kinerja Perusahaan diseluruh aspek, mulai dari finansial, operasional, maupun layanan sejalan dengan penerapan strategi 5 Quick Wins, yaitu Fleet Cost Optimization, Service Level Improvement, Routes Optimization, Channel Optimization with Focus on Digital to become IT-Based Airline, dan Enhance Revenues Management System.

