NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) dibuka turun tajam pada perdagangan hari Senin waktu setempat. Bursa saham AS turun diserang aksi jual investor yang berlanjut karena imbal hasil obligasi meningkat.

Data inflasi memicu kekhawatiran bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga lebih cepat.

Sementara itu pada penutpan perdagangan minggu lalu, Indeks Dow Jones anjlok terdalam sejak 20 bulan terakhir secara persentase. Di mana Dow Jones terkoreksi 2,54%.

Indeks andalan Wall Street ini turun hingga 666 poin. Dan ini membuat Dow Jones mencatatkan penurunan poin harian terbesar sejak Desember 2008, yakni sejak krisis keuangan

Hal ini dipicu oleh kekhawatiran investor akan pasar tenaga kerja. Di mana prospek inflasi menjadi tertekan dan yield dari obligasi menjadi lebih menjanjikan.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan penyerapan tenaga kerja bakal lebih tinggi dari yang diharapkan pada Januari. Gambaran pasar tenaga kerja ini membuat inflasi diproyeksikan bakal naik, dan ujung-ujungnya tingkat suku bunga bakal naik.

Alhasil, tingkat imbal balik obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun langsung naik 2,2845%. Ini adalah kenaikan tertinggi sejak Januari 2014.

