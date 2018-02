HOUSTON - Harga minyak turun tiga hari berturut-turut pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Hal ini dipicu penguatan dolar Amerika Serikat (AS) ke level tertinggi pasca aksi jual di Wall Street.

Melansir Reuters, Rabu (7/2/2018), harga minyak mentah Brent untuk pengiriman April turun 76 sen atau 1,12% menjadi USD66,86 per barel, setelah menyentuh level terendah USD66,53 per barel, terendah sejak 2 Januari.

Sementara, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret turun 76 sen atau 1,18% menjadi USD63,39 per barel, terendah sejak 22 Januari.

Kendati demikian, pasar minyak mentah masih mencatatkan kinerja positif untuk tahun ini, bahkan setelah Wall Street pada hari Senin mencatat penurunan satu hari terbesar mereka sejak 2011.

"Minyak mentah bertindak seperti boneka dengan pasar ekuitas dan dolar AS bertindak sebagai dalang," kata analis teknikal senior di ICAP, Brian LaRose.

Hubungan harga minyak dengan dolar AS memang tidak pernah akur, di mana jika dolar AS menguat membuat harga minyak menjadi lebih mahal bagi investor yang melakukan transaksi dengan mata uang di luar dolar AS.

Salah satu faktor yang memberi dukungan terhadap harga minyak adalah struktur kurva ke depan. Kontrak berjangka cepat diperdagangkan jauh di atas pengiriman untuk selanjutnya di masa depan.

Harga minyak juga didukung oleh selisih 1,8 juta barel per hari (bpd) yang dipasok oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Rusia.

Namun, kenaikan pasokan AS telah menekan minyak. Administrasi Informasi Energi AS mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka memperkirakan produksi minyak mentah dalam negeri pada 2018 meningkat sebesar 1,26 juta barel per hari (bpd) menjadi rata-rata 10,59 juta barel per hari. Bulan lalu, perusahaan memperkirakan kenaikan 970.000 bpd dari tahun ke tahun menjadi 10,27 juta barel per hari.

(dni)