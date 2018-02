JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah cukup dalam. Rupiah melemah ke Rp13.600-an per USD di tengah dolar AS juga melemah dibandingkan sekeranjang mata uang lainnya.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdaganan spot exchange rate di pasar Asia melemah 38 poin atau 0,28% menjadi Rp13.643 per USD. Adapun, pergerakan harian Rupiah, berada pada kisaran Rp13.635-Rp13.648 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah melemah 48 poin atau 0,35% menjadi Rp13.646 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.598 per USD hingga Rp13.648 per USD.

Sebelumnya, Kurs dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena reli awal pekan ini telah kehilangan momentum.

Para investor telah menjual aset-aset lebih berisiko beralih ke aset-aset yang dinilia lebih aman di tengah gejolak yang melanda pasar saham.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,02 persen menjadi 90,237. Pada akhir perdagangan New York, euro turun ke 1,2260 dolar AS dari 1,2276 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik ke 1,3920 dolar AS dari 1,3880 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7799 dolar AS dari 0,7822 dolar AS.

Dolar AS dibeli di 108,90 yen, lebih rendah dari 109,49 yen di sesi sebelumnya. Dolar AS juga melemah menjadi 0,9367 franc Swiss dari 0,9429 franc Swiss, dan bergerak naik ke 1,2589 dolar Kanada dari 1,2568 dolar Kanada.

