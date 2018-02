MEDAN - Produksi karet alam Sumatra Utara diproyeksikan turun 60% hingga semester II-2018 . Penurunan produksi itu terjadi seiring dengan mulai masuknya masa gugur daun tanaman karet petani.

Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatra Utara, Edy Irwansyah mengatakan, proses gugur daun ini sudah terjadi sejak akhir Januari lalu. Saat ini, sekitar 80%-90% tanaman karet di Sumut mulai mengalami gugur daun.

"Selama musim gugur daun, produksi karet alam petani yang dipasok ke pabrik-pabrik akan turun sekira 60%," kata Edy, Senin (12/2/2018).

Proses gugur daun ini, lanjut Edy akan berlangsung secara bertahap selama tiga bulan. Produksi kemudian akan kembali normal dalam enam bulan ke depan.

"Jadi tiga bulan gugur daun, dan tiga bulan kemudian untuk masa pemulihan (recovery). Selama proses gugur daun dan recovery, produksi turun 60%," jelasnya.

Edy tidak bisa memperkirakan berapa total produksi karet di Sumatra Utara. Karena pabrik-pabrik karet di Sumut juga memproduksi karet alam hasil produksi daerah lain di sekitar Sumut.

"Secara total, produksi dari pabrik-pabrik karet kita di Sumut sekitar 450 ribu ton," papar Edy.

Untuk harga, lanjut Edy, sejauh ini belum terpengaruh akibat penurunan produksi tersebut. Apalagi pasokan dari negara produsen karet lainnya, yakni Thailand dan Vietnam, tengah cukup banyak.

"Harga ekspor sekarang masih normal, sekitar USD1,49 per kg. Ini masih lebih rendah dibandingkan harga rata-rata ekspor tahun 2017 yang mencapai USD1,65 per kg. Namun lebih tinggi dari harga tahun 2016 yang hanya USD1,37 per kilogram. Untuk harga bahan olahan karet di tingkat petani sekitar Rp6.000-Rp7.000 per kilogram," tandasnya.

