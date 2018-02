BANJARMASIN - PT MNC Finance menggelar acara malam penghargaan Best Showroom 2007 Awarding Night di Goldel Tulip Galaxy hotel, Banjarmasin, Rabu malam. Acara yang mengusung tema Best Achievement With The Spirit of Trust ini dihadiri lebih dari 30 pemilik showroom di kota Banjarmasin yang sudah menjadi mitra kerja MNCN Finance.

Pada acara tersebut juga diberikan penghargaan dan hadiah kepada Budi Nugraha pemilik showroom CV Anugerah Utama yang merupakan showroom nomor satu dan terbaik tingkat nasional.

"Kami memberikan grand prize showroom terbaik nasional dengan total hadiah sebesar Rp150 juta, selain itu kami juga memberikan reward berupa tur ke Bangkok dan umrah," kata Presiden Direktur MNC Finance, Suhendra Lie.

Suhendra mengatakan acara ini digelar dalam upaya meningkatkan hubungan baik, sehingga terjalin keakraban dan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. "Kami berharap bisa saling berkontribusi serta melalui kegiatan ini bisa memberi motivasi kepada para pemilik showroom untuk lebih mengembangkan usahanya," katanya.

Di tahun 2018, MNC Finance akan mengumpulkan pemilik showroom di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 500 showroom untuk diberikan reward kepada showroom berprestasi berupa tur dan umrah serta grand prize sebesar Rp1 miliar. "Hadiah grand prize rencananya akan diserahkan langsung oleh CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo," katanya.

Suhendra mengatakan prospek bisnis pembiayaan mobil di Banjarmasin sangat bagus, permintaan dan penjualan juga terus tumbuh. "Secara nasional kami menargetkan kenaikan 18 persen, khusus di Banjarmasin ditargetkan 44 persen," katanya.

Acara penghargaan diselingi dengan paparan Quality Reward 2018 oleh Areal Manager Jabotabek dan Kalimantan, Deni yang bertujuan untuk program untuk merangsang showroom agar bekerja lebih maksimal dengan menawarkan beberapa reward dan kerjasama yang menguntungkan.

Sementara itu, pemilik showroom CV Anugerah Utama, Budi Nugraha mengaku sangat senang dengan reward yang diberikan ini, sehingga dirinya lebih termotivasi untuk menjadi yang terbaik.

Budi mengatakan sangat senang menjalin kerjasama dengan MNC Finance karena prosesnya sangat mudah, cepat dan fleksibel. "Apa yang sudah saya raih ini adalah berkat perjuangan dan kerjasama dengan MNC Finance," katanya.

