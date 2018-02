JAKARTA - Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde terkesan setelah melihat kondisi Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dia menilai, pasar terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut telah menjadi kekuatan industri tekstil bagi Indonesia.

"Saya sangat terkesan berkunjung ke pasar ini bersama Pak Presiden dan Menteri Keuangan, yang juga teman saya Ibu Sri Mulyani. Ini adalah kekuatan industri tekstil," kata Lagarde di lokasi, Senin (26/2/2018).

Lagarde pun kagum dengan banyaknya kaum perempuan yang terlibat dalam industri perdagangan ini. Bahkan, perempuan asal Paris, Prancis itu menyebut peranan kaum perempuan sangat besar dalam kemajuan perekonomian Indonesia.

"Perempuan yang bekerja di sini berperan besar pada perekonomian Indonesia," ungkapnya.

Menurut dia, kondisi perekonomian Indonesia saat ini telah berjalan baik. Hal ini disebabkan tingkat investasi, konsumsi masyarakat dan ekspor yang tinggi.

Dia berharap, pemerintah mampu mempertahankan prestasi tersebut dengan kebijakan mempermudah investasi di Indonesia. Selain itu, menurut dia, saat ini perempuan yang terlibat dalam kemajuan perekonomian Indonesia terus bertambah.

"More women is better, ekonomi harus berpihak pada perempuan, kaum miskin dan anak muda," tutupnya

