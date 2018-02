LOS ANGELES - Bintang musik R&B, Usher memutuskan untuk menjual rumahnya di sebelah barat Hollywood, Los Angeles seharga USD4,2 juta atau Rp57,36 miliar (Rp13.658 per USD). Anda tertarik membelinya?

Dikutip dari Los Angeles Times, rumah bergaya arsitektur Spanyol kontemporer ini dibangun pada 1926 dan lokasinya masih dalam satu blok dengan Hotel Chateau Marmont yang ikonis karena menjadi salah satu tempat favorit artis Hollywood menginap.

Usher diketahui memasang rumahnya dalam laman jual beli rumah pada 15 Februari kemarin. Rumah ini disebutkan memiliki lima ruang kamar tidur dan enam kamar mandi. Kamar utama rumah yang bertempat di lantai dua memiliki teras dan kamar mandi berlantai marmer yang dilengkapi bak mandi dan dua westafel. Kamar ini juga langsung menghadap pemandangan kota Los Angeles.

Gaya arsitektur Eropa juga tampak kuat di dalam rumah, termasuk keberadaan tempat perapian, pintu a la Prancis, dan lantai kayu keras berwarna gelap. Tak hanya itu, rumah tersebut juga dilengkapi dengan kolam renang dan meja makan outdoor. Ada pula ruangan seperti bioskop yang diisi dengan beberapa kasur.

Berdasarkan keterangan Mansion Global, rumah tersebut dibeli Usher pada 2015 lalu lewat perusahaan cangkang milik Usher yang bernama How U Hear It Inc. Perusahaan tersebut memiliki alamat di Delaware, AS dengan Usher menjabat sebagai CEO, CFO, sekaligus sekretaris perusahaan.

Rumah seluas 4.200 meter tersebut dibeli seharga USD3.367.500. Juru bicara Usher, William Morris Endeavor menolak berkomentar. Begitu juga dengan agen properti yang ditunjuk Usher untuk menjual rumahnya.

Berikut penampakannya:

Jadi anda minat? (Rahmat Fiansyah/iNews.id)

(rzy)