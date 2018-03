JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami pelemahan hingga titik terbawahnya. Pelemahan rupiah tembus hingga Rp13.800 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia naik 52 poin atau 0,38% menjadi Rp13.803 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah, berada di kisaran Rp13.760-Rp13.817 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah melemah 55 poin atau 0,40% menjadi Rp13.793 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.738 per USD hingga Rp13.800 per USD.

Lalu apakah akan melanjutkan pelemahan hingga Rp14.000?

"Mestinya sih tidak," ungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Rabu (28/2/2018) malam.

Menurutnya, pergerakan rupiah saat ini masih bisa dikendalikan oleh Bank Indonesia sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

"Pergerakannya bukan pergerakan yang luar biasa artinya itu masih bisa diambil langkah-langkah oleh BI, sehingga enggak usah terlalu dianggap sudah menjadi sesuatu yang luar biasa," jelasnya.

Selain itu, dia menjelaskan pelemahan nilai tukar ini tidak hanya dialami oleh Indonesia tapi juga negara lain. Hal ini karena dampak keputusan The Fed yang berencana menaikkan suku bunganya bahkan hingga empat kali di tahun ini.

"Ekonomi kita pada dasarnya fundamentalnya baik, ya bahwa karena ada sentimen yang arahnya tidak positif di luar ya ada pengaruhnya. Jadi kita tinggal bereaksi gimana kebijakannya dari BI," tukas dia.

(kmj)