JAKARTA - Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Kesuksesan karir dan finansial yang diraih di usia muda membuat banyak orang ingin mengetahui tips hidup yang biasa diterapkan Mark. Rupanya, prinsip hidup Mark Zuckerberg yang telah mengantarkannya ke tingkat kesuksesan tertinggi saat ini tidak lah rumit. Secara umum prinsip hidupnya sangat sederhana yang bisa dijalankan oleh setiap orang, termasuk Anda.

Anda pasti sudah tahu ya, siapa Mark Zuckerberg. Pendiri dari social media platform terbesar di dunia, Facebook, dan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Memang Zuckerberg bukan orang terkaya nomor satu, setidaknya dia berada di urutan ke-5, data per November 2017.

Berbeda dengan orang terkaya di dunia lainnya, pendiri Facebook Mark Zuckerberg menjadi orang terkaya dalam usia yang sangat muda: di bawah 40 tahun! Mark kelahiran 1984 sehingga saat ini masih berusia 33 tahun! Zuckerberg, meski telah mencapai ketenaran dan kesuksesan di dunia, tidak menghentikannya untuk terus semangat belajar. Itulah salah satu prinsip hidup Zuckerberg yang mengantarkannya ke posisinya saat ini.

Mau tahu tips hidup lainnya dari Zuckerberg? Simak tips hidup yang sederhana namun tidak semua orang bisa menjalankannya dari Zuckerberg, seperti dikutip UrbanLife.id dari berbagai sumber. Enjoy!

Make Reading A Habit

Di tahun 2015, Zuckerberg menantang dirinya sendiri “membaca sebuah buku baru setiap minggu – dengan menekankan pembelajaran tentang ragam kebudayaan, kepercayaan, sejarah, dan teknologi.” Dia melanjutkan bahwa dengan membaca memberi kepenuhan secara intelektual.

Anda bisa mengeksplor sebuah topik dari buku-buku dan membenamkan diri Anda sendiri lebih dari media apapun saat ini. Jika Anda belum menjadi pembaca yang konsisten, sebaiknya Anda memulainya hari ini. Mulailah membaca buku, fiksi atau non-fiksi. Buku apa saja yang menarik minatmu, supaya Anda mulai membaca dan biarkan perjalanan hebatmu dimulai hari ini!

Learn A New Skill

Salah satu atribut Mark Suckerberg yang paling dikagumi adalah sikapnya yang selalu ingin belajar, bahkan saat dia sudah menjadi miliuner seperti sekarang. Pendiri Facebook ini mengambil tantangan belajar bahasa Mandarin, dan mengejutkan dunia saat memberikan pidato dengan menggunakan bahasa mandarin dengan lancar dalam acara dengan sebuah grup mahasiswa di Beijing.

Kefasihannya dalam berbahasa Mandarin ini membuat Zuckerberg mampu mempengaruhi kalangan akademi Cina dan komunitas bisnis, termasuk regulator di China.

Anda tidak harus mempelajari bahasa baru untuk menunjang karir atau bisnis yang sedang Anda jalankan saat ini. Hal terpenting dari Zuckerberg adalah terus belajar, dan selalu membuka pikiran terhadap hal-hal baru yang belum Anda ketahui.

Kemampuan baru apa yang ingin Anda pelajari sekarang? “Orang yang berhenti belajar menjadi tua, baik di usia dua puluh atau delapan puluh tahun. Orang yang terus belajar tetap awet muda,” kata Mark.

Travel to Run, Run to Travel

Mark Zuckerberg terlihat cukup berkomitmen dalam lifestyle yang aktif. Saat dia bepergian ke seluruh dunia, Zuckerberg berusaha untuk bangun pagi, di manapun dia berada, dan mengajak seluruh tim berlari pagi menjelajahi area tersebut.

Menurut Zuckerberg, ”Itu adalah cara yang baik untuk melihat kota sebelum hari menjadi sibuk, dan juga cara yang baik untuk bangun, berenergi dan menghilangkan jet lag,”

Traveling sangat baik buat Anda. Jika Anda menambahkan lari pagi ke dalam rencana perjalanan Anda, perjalanan Anda menjadi lebih bermakna seperti dialami Zuckerberg.

Olahraga akan meningkatkan kesehatan mental Anda, membantumu lebih sehat secara fisik, membangun kepercayaan diri Anda, Anda bisa mendapatkan pengalaman baru, dan memberi Anda kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang di seluruh dunia.

Share Your Struggles

“Anda merasa penuh harapan saat Anda akan memiliki seorang anak. Anda mulai membayangkan jadi seperti apa mereka nanti dan harapan akan masa depan mereka. Anda mulai membuat rencana-rencana, lalu kemudian mereka pergi. Itu adalah pengalaman yang kesepian.”

Saat Zuckerberg membagikan berita bahwa istrinya mengalami tiga kali keguguran selama ini dan akhirnya dia hamil kembali di akun facebook pribadinya, pengumuman itu mendapatkan 350.000 likes dalam satu jam setelah dipasang.

Membagikan informasi penting dan pengalaman hidup bisa membuat sebuah perbedaan. Zuckerberg membagikan ceritanya dengan maksud hal itu bisa memberikan orang lain harapan atas apa yang ia rasakan dan mendorong orang lain membagikan pengalaman mereka masing-masing.

Waktu Anda membagikan kesulitan Anda dengan orang lain, sebenarnya Anda sedang membangun hubungan dengan orang lain. Dengan memperlihatkan kerapuhan dan “momen manusiawi” Anda bisa mempererat hubungan Anda dengan teman, keluarga, dan rekan kerja, melampaui jabatan dan kesuksesan Anda, guna berbagi kekuatan dan harapan.

Get Out Of Your Comfort Zone

Dengan menonton Mark Zuckerberg berbicara bahasa Mandarin kepada mahasiswa di Cina, itu akan menginspirasi secara pribadi -bukan hanya karena isi pidatonya, tapi pada kenyataan bahwa dia dengan berani berpidato dalam bahasa selain bahasa aslinya dan itu adalah bahasa yang dia pelajari ketika dewasa.

Penelitian ilmiah telah membuktikan, penting sekali bagi seseorang untuk keluar dari zona nyaman. Dengan adanya rasa tidak nyaman, entah itu pilihan atau bukan, itu akan mendorong kita mencapai tujuan-tujuan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita.

Sama seperti balita yang belajar berjalan, Anda akan terguling, jatuh dan merasa tidak nyaman sebelum menemukan kebahagiaan yang Anda rasakan saat berjalan dan berlari. Perasaan tidak nyaman itu tidak bisa dihindari, setiap kali Anda belajar hal yang baru!

Give Back To The Society (Make An Impact)

Mahatma Gandhi pernah berkata, ”Cara terbaik untuk menemukan diri Anda sendiri adalah dengan melayani orang lain.” Bagi Mark, berdasarkan sejumlah penelitian yang dia baca, cara paling memuaskan untuk menggunakan uang adalah dengan berinvestasi pada orang lain; tindakan ini membuat individu lebih sehat dan kaya.

Mungkin inilah sebabnya mengapa kebanyakan miliuner dunia berdedikasi mendermakan kekayaan mereka, seperti ditunjukkan Bill Gates (pendiri Microsoft) dan Warren Buffett (Berkshire). Mark Zuckerberg dan istrinya Priscilla Chan sudah berdonasi dengan menyumbangkan saham ke Silicon Valley Community Foundation, senilai US$ 498.000.000 pada 2015. Sebelumnya pada 2012, mereka mendirikan sebuah sekolah yang juga menyediakan layanan kesehatan untuk semua mahasiswa dari lahir sampai lulus.

(ris)