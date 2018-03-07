JAKARTA - Dalam daftar miliarder dunia yang dirilis Forbes, 20 nama mewakili Indonesia.
Dalam daftar ini, terdapat 2.208 miliarder dari seluruh dunia. Total kekayaannya mencapai USD9,1 triliun.
Seperti dilansir dari Forbes, berikut daftar 20 miliarder Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya sejagat tersebut:
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1. R Budi Hartono. Peringkat 69 dengan kekayaan USD17,4 miliar. Dari bisnis bank dan rokok.
2. Michael Hartono. Peringkat 75 dengan kekayan USD16,7 miliar. Dari bisnis bank dan rokok.
3. Sri Prakash Lohia. Peringkat 228 dengan kekayaan USD7 miliar. Dari bisnis polyester.
4. Tahir. Peringkat 652 dengan kekayaan USD3,5 miliar. Dia memiliki bisnis di sejumlah sektor.
5. Chairul Tanjung. Peringkat 652 dengan kekayaan USD3,5 miliar. Dia memiliki bisnis di sejumlah sektor.
6. Mochtar Riady. Peringkat 791 dengan kekayaan USD3 miliar. Dia memiliki bisnis di sejumlah sektor.
7. Prajogo Pangestu. Peringkat 822 dengan kekayaan USD2,9 miliar. Dia memiliki bisnis di sektor petrochemical.
8. Murdaya Poo. Peringkat 1.215 dengan kekayaan USD2 miliar. Dia memiliki bisnis di sejumlah sektor.
9. Peter Sondakh. Peringkat 1.284 dengan kekayaan USD1,9 miliar.
Dia fokus terhadap investasi di berbagai sektor.
10. Theodore Rachmat. Peringkat 1.394 dengan kekayaan USD1,7 miliar. Dia memiliki bisnis di sejumlah sektor.
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11. Low Tuck Kwong. Peringkat 1.561 dengan kekayaan USD1,5 miliar. Dia memiliki bisnis di sektor batu bara.
12. Eddy Kurnadi Sariatmadja. Dia menempati peringkat 1.561 dengan kekayaan USD1,5 miliar. Dirinya fokus di bisnis media hingga sektor IT.
13. Ciputra. Peringkat 1.650 dengan kekayaan USD1,4 miliar. Dia fokus di bisnis real estate.
14. Martua Sitorus. Peringkat 1.650 dengan kekayaan USD1,4 miliar. Dia fokus di bisnis kelapa sawit.
15. Djoko Susanto. Peringkat 1.756 dengan kekayaan USD1,3 miliar. Dia bergerak di sektor ritel.
16. Alexander Tedja. Peringkat 1.756 dengan kekayaan USD1,3 miliar. Dia fokus di bisnis real estate.
17. Harjo Sutanto. Peringkat 1.867 dengan kekayaan USD1,2 miliar. Dia memiliki bisnis di sektor consumer goods.
18. Soegiarto Adikoesoemo. Peringkat 1.999 dengan kekayaan USD1,1 miliar. Dia fokus di bisnis bahan kimia.
19. Hary Tanoesoedibjo. Peringkat 1.999 dengan kekayaan USD1,1 miliar. Dia memiliki bisnis di sektor media.
20. Sukanto Tanoto. Peringkat 1.999 dengan kekayaan USD1,1 miliar. Dia memiliki bisnis di sejumlah sektor.
(wdi)