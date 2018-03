JAKARTA - MarkPlus, Inc dan Marketeers kembali memberkan penghargaan bagi pemegang merk di Indonesia melalui acara WOW Brand Festive Day. Tahun ini merupakan tahun ketiga WOW Brand Festive Day diadakan setelah sukses pada 2016 dan 2017 lalu.

Founder & Chairman MarkPlus, Inc. Hermawan Kartajaya mengatakan, tema kali ini sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini yakni Brand 4.0: WOW to NOW, The Omni Way!. Menurutnya tema ini sesuai dengan kondisi saat ini yang serba now atau zaman now artimya semua harus serba sekarang.

"Ketika konsumen merasa WOW! akan sebuah produk atau Iayanan, dia akan share pengalamannya kepada yang lain saat itu, alias NOW!. Maka Brand harus memanfaatkan momen tersebut dengan mengintegrasikan kanal online dan offline. ltulah yang disebut The Omni Way!," ungkapnya di Ballroom Raffles Hotel, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Menurutnya, WOW Brand Festive Day 2018 sangat spesial karena mendatangkan pembicara dari ESADE Business School, Barcelona, Spanyol, Profesor Salvador Lopez. Di mana mereka semua akan membawakan presentasi bertema Rock Your Brand NOW!.

"Mereka juga akan sembari sesekali memainkan gitar listriknya di atas panggung. Dengan keunikannya tersebut, Salvador dijuluki juga The Rocker Professor," jelasnya.

Dalam presentasinya, sang profesor menjadikan musik sebagai insight penting ketika brand menjalankan strategi marketing.

"Perusahaan tidak cukup hanya membuat marketing plan, communication plan, sampai strategic plan. Harus ada emotion plan agar pelanggan tersentuh. Musik adalah medium yang bisa membuat seseorang tersentuh secara emosi, dan dari emosi itu terbangunlah customer engagement," ujar pria yang juga akrab dipanggil Salva tersebut.

Selain itu, hadir juga President of Marketing Institute of Singapore Roger Wang, Chief Marketing Officer GDP Venture Danny Wirianto, Deputy CEO MarkPlus, Inc Jacky Mussry, dan Chief Operating Officer MarkPlus, Inc lwan Setiawan.

Kesemuanya membawakan tema-tema yang relevan dengan teknologi mulai dari bagaimana mengkombinasikan augmented reality dan virtual reality menjadi strategi marketing powerful, teknologi apa yang akan menjadi tren di masa mendatang sampai bagaimana memanfaatkan media sebagai platform creative branding.

Dan tentu saja yang telah ditunggu-tunggu adalah penghargaan untuk brand dengan nilai rekomendasi atau tingkat advocacy tinggi, yaitu Indonesia WOW Brand 2018. Penghargaan ini akan diberikan kepada 300 brand terpilih dari berbagai lintas sektor dan industri di Indonesia.

Dari 300 brand ini juga kemudian akan dibuat peringkat 50 brand dengan nilai rekomendasi tertinggi, atau disebut juga Brand Advocacy Ratio (BAR). Semakin tinggi sebuah BAR atau semakin mendekati angka satu, maka brand tersebut akan semakin tinggi peringkatnya dalam WOW Brand Top 50.

(dni)