JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan melakukan perombakan skema pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan akan ditargetkan rampung tahun ini serta bisa diimplementasikan.

Skema pensiun tahun ini berlaku untuk semua PNS baru. Sedangkan PNS lama akan tetap menggunakan skema lama.

Nah, untuk mengetahui beberapa fakta tentang Skema pensiun Fully Funded, seperti dirangkum Okezone Finance, Jumat (9/3/2018).

1. Skema Pensiun baru Rampung Tahun Ini

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan perubahan skema pensiun pada tahun ini hanya berlaku bagi PNS baru. Sementara PNS lama akan menggunakan skema lama.

Baca Juga: Gaji PNS Naik Tahun Depan, Ini Sederet Faktanya

"Kita harapkan tahun ini sudah selesai (kajiannya). Jadi untuk PNS yang baru sudah diberlakukan untuk skema yang baru," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

2. Perubahan Skema

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan sebagian PNS lama nantinya akan menggunakan dua metode yakni metode lama dan yang baru. Kedua metode lama yang dimaksud adalah metode pay as you go dan fully funded.

Nantinya lanjut Asman dalam penghitungannya, PNS lama yang sudah terlanjur untuk mengiur pay as you go akan tetap menggunakan skema selama dia ikut mengiur. Sementara sisanya akan menggunakan skema baru yang ditetapkan pemerintah yakni fully funded.

Baca Juga: CPNS Jalur Khusus Juga Wajib Ikut Diklat Prajabatan

"Sebagian PNS lama itu ada dua metode nanti. Metode pay as you go dan fully funded. Misalnya ada yang 10 tahun lagi mau pensiun, itu nanti dihitung dapat 2 metode dia. Ada cut offnya," jelasnya.

Sekadar informasi, skema pensiun PNS baru ini juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam aspek pembayaran gaji.

3. Sistem Pembayaran Pay As You Go

Siatem pensiunan PNS melalui pay as you go dapat diartikan dengan pendanaan langsung oleh pemerintah dan pembayaran akan dilakukan secara bersamaan dengan mulai masuknya pegawai yang bersangkutan sebagai pensiun.

Artinya, seluruh pembayaran gaji PNS dibayarkan secara langsung dari APBN setelah pegawai yang bersangkutan mulai memasuki masa pensiun. Namun, sistem ini dinilai tidak begitu efektif karena setiap tahunya APBN mengalami pembengkakan dengan peningkatan gkatan beban anggaran mencapai Rp5 triliun.

"Kalau pay as you go jadi setiap PNS akan dipotong ada sekitar 10% untuk iuran, nah salah satunya untuk gaji pensiunan itu adalah 4,75% yang dananya dihimpun Taspen. Tapi pemerintah juga menganggarkan dari APBN untuk bayar pensiun setiap tahunya," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur 4. Sistem Pembayaran Fully Funded Untuk skema baru yang akan diterapkan yaitu fully funded nantinya akan berasal penuh dari iuran yang dilakukan antara pemerintah dengan pegawai itu sendiri. Sehingga besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan sendiri oleh pegawai. Baca Juga: 5.000 CPNS Bakal Jalani Diklat Prajabatan, Dibuka Presiden Jokowi pada 27 Maret Dengan sistem ini berarti bahwa pembayaran gaji pensiun merupakan hasil iuran pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai sebagai pekerja. Besaran iuran dari pemerintah disarankan pada jumlah gaji PNS setiap bulannya. 5. Keuntungan dari Skema Pensiun Baru Skema pensiun baru dari pay as you go menjadi fully funded ini memiliki keuntungan yaitu anggaran iuran pemerintah untuk gaji pensiunan akan berbeda dengan beban anggaran pemerintah dan pembayarannya bisa diperkirakan ketika melakukan pembayaran gaji PNS. Selain itu, PNS bisa bebas menentukan berapa dana pensiun yang akan disesuaikan berdasarkan besarnya pensiun tersebut. "Jadi misalnya pemberi kerja yakni pemerintah mengiur, kemudian pekerjanya, PNS-nya juga mengiur. Jadi itu nanti manfaat yang diperoleh dari semua dana yang dikelola itu kembali lagi ke PNS," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur.