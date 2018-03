BALI - Fenomena kemunculan jasa keuangan digital atau dikenal dengan financial technology (fintech) secara masif tidak hanya terjadi di Indonesia. Tren ini juga dirasakan oleh negara-negara lain di seluruh dunia.

Melihat perkembangan fintech, maka setiap negara menyiapkan regulasi yang dapat menjaga keberlangsungan fintech sekaligus melindungi nasabah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun bekerja sama dengan The World Bank mengadakan International Fintech Conference dengan tema International Seminar on Fintech Regulation and Policies.

Konferensi ini membahas sudut pandang mengenai inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan baik dari regulator-regulator asing, Kementrian dan Lembaga negara lain yang ikut berkontribusi dalam mengatur dan mengawasi inovasi keuangan digital , serta para anggota asosiasi yang secara langsung merasakan perubahan dan transformasi digital pada lini bisnis mereka.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan, fintech di Indonesia sedang berkembang, sehingga ketentuan yang bisa mencakup ekosistem fintech sangat mendesak. Dalam membangun regulasi fintech, OJK perlu mendengarkan dan berkaca dari pengalaman negara lain.

"Kita bisa sharing untuk bagimana mengawasi fintech di negaranya. Fintech berkembang sangat cepat sehingga kita perlu pelajari bagaimana negara maju mengatur fintech-nya," ujarnya di Nusa Dua Bali, Senin (12/3/2018).

Guna melakukan pertukaran pikiran tentang regulasi dan perkembangan fintech, maka diadakan diskusi panel dengan peserta terdiri dari internal OJK, lembaga negara dan kementrian, regulator asing serta para asosiasi lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia.

Selain itu, juga dilakukan focus group discussion dengan peserta terdiri dari internal OJK, lembaga negara dan kementerian, regulator asing untuk membahas lebih mendalam.

Beberapa perwakilan dari pelaku fintech negara lain juga menampilkan show case dari perkembangan fintech di negara masing- masing peserta serta side event berupa diskusi bilateral antara OJK dengan Bank Negara Malaysia (BNM) dan Monetary Authority of Singapore (MAS).

Adapun konferensi internasional diadakan dalam dua hari mulai tanggal 12-13 Maret 2018 di Nusa Dua Bali. Dari seminar ini, diharapkan OJK bisa membangun kebijakan dan pengaturan sistem pengawasan Fintech yang tepat sasaran dan merakit ekosistem fintech yang sehat di Indonesia melalui kerjasama dengan berbagai negara dan lembaga-lembaga internasional.

