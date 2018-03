KAPAL menjadi salah satu moda transportasi yang banyak digunakan di dunia baik untuk pelayaran di laut maupun di sungai. Khusus jalur pelayaran, tidak semua sungai bisa dilayari kapal.

Berikut 10 rute pelayaran sungai tersibuk di dunia:



SUNGAI DANUBE (Eropa)

Danube merupakan sungai terpanjang kedua di Eropa, melewati sembilan negara yakni Austria, Bulgaria Kroasia, Jerman, Hongaria, Rumania Slowakia, Serbia dan Ukraina. Berlayar dengan kapal pesiar di Sungai Danube biasannya berlangsung satu hingga seminggu lebih. Kapal akan melewati kastil dan benteng-benteng mengesankan dan melewati beberapa kota paling indah di Eropa. Tiga ibu kota Eropa yang biasa dikunjungi yakni Budapest di Hungaria, Wina di Austria, dan Bratislava di Slovakia.



SUNGAI RHINE (Eropa)

Perjalanan menyusuri Sungai Rhine adalah salah satu rute kapal pesiar paling populer di Eropa. Sungai Rhine mengalir ke sejumlah negara yang merupakan tujuan wisata populer, termasuk Swiss, Prancis, Jerman dan Belanda. Para pelancong akan menikmati beberapa lanskap dan tempat-tempat indah di Eropa, termasuk istana Abad Pertengahan, kebun anggur subur, dan melewati kota-kota indah layaknya di kota dongeng. Perjalanan menyusuri Sungai Rhine paling singkat bisa ditempuh selama setengah hari hingga 11 hari atau lebih lama lagi.



SUNGAI MISSISSIPPI (Amerika Serikat)

The Mighty Mississippi, sungai terpanjang keempat di dunia, menembus jantung Amerika Serikat (AS) dan melewati beberapa pemandangan paling indah di negara ini. Pelayaran Sungai Mississippi bisa melewati kota-kota kuno maupun kota-kota besar, seperti St. Louis dan Louisville. Wisatawan juga bisa singgah di rumah perkebunan serta lokasi pertempuran di New Orleans.



SUNGAI DOURO (Portugal)

Sungai Douro mungkin tidak dikenal atau sepopuler beberapa tujuan pelayaran Eropa lainnya, tapi bukan berarti rute berlayar di sungai ini bisa diabaikan. Pelayaran di sungai ini membawa wisatawan melewati Portugal dan Spanyol, melewati kebun-kebun anggur indah dan desa-desa Abad Pertengahan. Pelayaran ini sangat cocok untuk siapa saja yang ingin menjelajah lokasi-lokasi terpencil.



SUNGAI AMAZON (Brasil)

Sungai Amazon dikenal memiliki alam liar dengan hutan lebat.Saat ini sejumlah kapal pesiar juga melayani jalur pelayaran di Sungai Amazon. Akomodasi di kapal ini berkisar dari yang sederhana sampai mewah. Meskipun Sungai Amazon membentang di delapan negara Amerika Selatan, perjalanan kapal pesir paling besar terbatas pada bagian antara Pelabuhan Manaus dan Belem Brasil.

SUNGAI NIL (Mesir)

Karena Mesir pada dasarnya tumbuh di tepi Sungai Nil, pelayaran adalah salah satu cara terbaik mengenal sejarah Mesir dengan semua situs kunonya, termasuk piramida dan Sphinx. Diperkirakan ada lebih dari 400 pelayaran kapal yang melintasi Sungai Nil. Beberapa kapal menawarkan fasilitas seperti kolam renang, tempat berjemur dan spa. Rata-rata pelayaran kapal di Sungai Nil berlangsung antara tiga hingga tujuh hari perjalanan.



SUNGAI MEKONG (Asia Selatan)

Sungai Mekong melintas di sejumlah negara yakni China, Burma, Laos, Vietnam, Kamboja dan Thailand. Saat menyusuri Sungai Mekong, para pelancong akan menemukan perpaduan menarik antara kota-kota modern dan desa-desa terapung dari masa lalu. Wisatawan dalam pelayarannya bisa singgah ke tempat-tempat menakjubkan seperti kompleks Candi Angkor Watt kuno di Kamboja atau kunjungan ke desa-desa terapung dan pasar warna-warni Delta Mekong di Vietnam Selatan.



SUNGAI KERALA BACKWATERS (India)

Pelancong yang ingin menikmati keindahan dan pesona India disarankan salah satunya bisa mencoba pelayaran melalui daerah Kerala. Perjalanan melalui kanal-kanal daerah dan danau-danau indah yang membentuk Kerala's Backwaters, wisatawan dapat menikmati kehidupan perti penduduk setempat. Kawasan Kerala menawarkan ekosistem unik dengan air segar dari sungai yang bercampur dengan air asin dari Laut Arab.



SUNGAI VOLGA (Rusia)

Sungai Volga adalah sungai terpanjang di Eropa dan sering dianggap sebagai sungai nasional Rusia. Di pelayaran Sungai Volga wisatawan dapat mengunjungi Kota St. Petersburg dan Moskow atau Golden Ring. Sebuah perjalanan menyusuri Sungai Volga adalah cara terbaik bagi traveler untuk napak tilas sejarah Rusia modern dan Rusia tempo dulu.



SUNGAI YANGTZE (China)

Sungai Yangtze adalah sungai terpanjang ketiga di dunia dan juga terpanjang di Asia. Ia melewati beberapa situs China yang paling menarik dan terkenal, termasuk Three Gorges (Qutang, Wu dan Xiling Gorge). Sungai Yangtze juga merupakan rumah bagi sejumlah spesies langka di negara ini, termasuk buaya China dan lumba-lumba sungai. Perjalanan pelayaran Sungai Yangtze biasanya ditempuh selama empat hingga tiga belas hari.



JALUR TRANSPORTASI AIR PALING PENTING DI DUNIA



Terusan Suez

Terusan Suez merupakan jalur air buatan di Mesir, menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah. Dibuka pada November 1869, memungkinkan transportasi air antara Eropa dan Asia tanpa mengelilingi Afrika. Di ujung utara adalah Pelabuhan Said dan ujung selatan adalah Pelabuhan Taofik di Kota Suez.

Selat Gibraltar

Selat Gibraltar adalah selat sempit yang menghubungkan Samudera Atlantik ke Laut Mediterania dan memisahkan Spanyol di Eropa dari Maroko di Afrika. Namanya berasal dari nama Arab "Jebel Tariq" yang berarti gunung Tariq. Dia menunjuk ke Jenderal Muslim Tariq bin Ziyad yang menaklukkan Spanyol pada tahun 711, yang kemudian dikenal sebagai Selat Gibraltar atau STROG (Strait Of Gibraltar).



Selat Bosphorus

Bosphorus atau Bosporus juga dikenal sebagai Selat Istanbul, adalah selat yang membentuk bagian dari perbatasan antara Eropa dan Asia. Ini adalah salah satu dari Selat di Turki, bersama dengan Dardanella. Selat tersempit di dunia yang digunakan untuk pelayaran internasional, menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Marmara.



Terusan Panama

Terusan Panama adalah terusan yang memotong tanah genting Panama sepanjang 82 km, memotong Amerika Utara dan Amerika Selatan serta menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Alantik. Terusan ini memotong waktu tempuh kapal laut karena tidak perlu memutar lewat ujung selatan Amerika Selatan. Dibangun 1904-1914, terusan ini telah membantu 800.000 kapal menyeberang sejak pembukaannya atau 12.000 kapal per tahun.



Selat Malaka

Selat Malaka merupakan selat antara Semenanjung Melayu (Semenanjung Malaysia) dan Pulau Sumatera Indonesia. Dari perspektif ekonomi dan strategis, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Selat malaka merupakan jalur pengiriman utama antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.



(Koran Sindo/Bobby Firmansyah)