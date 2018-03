JAKARTA - Perusahaan ritel mainan anak-anak Toys R Us asal Amerika Serikat (ASO sedang mengalami masa sulit. Pasalnya toko mainan anak-anak tersebut yang memiliki gerai toko sebanyak 800 di AS akan melikuidasi bisnisnya.

Dilansir dari CNBC, perusahaan tersebut sudah mengalami kebangkrutan pada bulan September dengan hutang USD4,9 miliar yang merupakan sisa dari akuisisi USD6,6 miliar oleh Kohlberg Kravis Roberts, Bain Capital Partners dan kepercayaan investasi real estat Vornado Realty Trust pada tahun 2005.

Tanpa Toys R Us untuk menjual produknya, toymaker perlu mengandalkan Amazon dan bersaing memperebutkan ruang penyimpanan terbatas di toko-toko besar.

Menurut analis Jefferies Stephanie Wissink memperkirakan sebanyak 15% dari seluruh penjualan mainan bisa hilang untuk selamanya.

Lalu Wissink juga mengungkapkan bahwa Toys R Us menyumbang 15% sampai 20% penjualan mainan AS pada tahun lalu, padahal perusahan tersebut merupakan salah satu pemasok mainan di AS.

Akibat berkembangnya Amazone, Toys R Us menjadi terbebani oleh pembayaran dan tidak dapat melakukan investasi untuk mempertahankan perusahaan.

Semakin lama, perusahaan mainan itu merasa tertekan sehingga untuk melakukan likuidasi adalah cara yang tepat.

(rzy)