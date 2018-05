JAKARTA - Nilai tukar rupiah masih mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Penguatan rupiah yang terjadi sore kemarin tidak bertahan lama. Pagi ini rupiah berada di level Rp14.168 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat (25/5/2018) pukul 09.49 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 35 poin atau 0,25% ke level Rp14.168 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.155-Rp14.175 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah turun 15 poin atau 0,11% keRp14.145 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.128 per USD hingga Rp14.145 per USD.

Kurs dolar AS melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena para investor terus mempertimbangkan risalah pertemuan terbaru Federal Reserve.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,25% menjadi 93,772 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1727 dari USD1,1700 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3385 dari USD1,3351 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7577 dari USD0,7563.

Dolar AS dibeli 109,30 yen Jepang, lebih rendah dari 110,08 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9915 franc Swiss dari 0,9962 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2889 dolar Kanada dari 1,2836 dolar Kanada.

(kmj)