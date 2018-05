JAKARTA - Penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hanya sehari. Sebab, kini mata uang Garuda kembali melemah dan ke level Rp14.000-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (30/5/2018) pukul 08.58 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah ke level Rp14.029 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.025-Rp14.029 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 37 poin atau 0,26% menjadi Rp14.020 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.983 per USD hingga Rp14.102 per USD.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut fluktuasi mata uang termasuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merupakan fenomena global yang dialami oleh hampir semua negara di dunia.

"Ini fenomena global. Semua negara mengalami,"kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin.

Dia mengatakan telah memerintahkan jajarannya khususnya Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menyiapkan langkah-langkah konkret dalam mengendalikan fluktuasi nilai tukar Rupiah.

Presiden juga mengapresiasi langkah antisipasi yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). "Kebijakan-kebijakan moneter yang telah diantisipasi dan dilakukan oleh BI saya kira sangat baik," katanya.

Pihaknya sendiri terus menyiapkan langkah-langkah yang memang menjadi wilayah atau dalam kewenangan pemerintah yang riil untuk turut serta membantu BI dalam mengendalikan Rupiah.

