JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami penguatan. Rupiah menguat setelah Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya ke level 4,75%.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (30/5/2018) pukul 16.45 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat ke level Rp13.993 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.973-Rp14.043 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 2 poin atau 0,01% menjadi Rp13.985 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.963 per USD hingga Rp14.040 per USD.

Untuk diketahui, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Tambahan Bank Indonesia (BI) pada 30 Mei 2018 memutuskan untuk menaikkan 25 basis points (bps) 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-Day RR Rate). Suku bunga acuan kini berada di level 4,75% dari 4,50%.

Dengan demikian, selama bulan Mei terjadi kenaikan sebanyak 50 bps. RDG Tambahan ini juga menjadi yang pertama dipimpin Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI. Adapun suku bunga Deposit Facility (DF) tetap pada level 4,00% dan Lending Facility (LF) pada level 5,50%, berlaku efektif sejak 31 Mei 2018.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 30 Mei 2018 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate di level 4,75%" ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

(kmj)