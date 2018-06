JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan pagi ini. Rupiah melemah ke level Rp14.100-an per USD di awal pekan.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin (25/6/2018) pukul 09.43 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 31 poin atau 0,22% ke level Rp14.117 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.104-Rp14.118 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 42 poin atau 0,30% menjadi Rp14.115 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.073 per USD hingga Rp14.115 per USD.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, pelemahan ini terjadi akibat penyesuaian usai libur panjang. Saat itu gejolak ekonomi dunia tengah berlangsung pasca Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuannya, Fed Fund Red (FFR) sebanyak 25 bps ke menjadi 1,75%-2,00%.

"Karena libur yang cukup panjang, selama libur terjadi kenaikan ( dan tekanan global, hampir semua mata uang mengalami pelemahan, jadi enggak usah kaget," ujarnya. Dia memastikan, BI akan terus melakukan langkah stabilisasi dengan mengintervensi pasar baik valas maupun Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, melalui kebijakan moneter maupun makroprudensial.

"Pelemahan nilai tukar bila dilihat year to date tidak seburuk negara lain. Kami memperkirakan ke depan dengan langkah kebijakan BI, baik kenaikan suku bunga dan relaksasi makroprudensial untuk membangun sektor perumahan, maka stabilitas akan tetap terjaga," paparnya.

Selain kurs Rupiah akan terjaga, lanjutnya, perekonomian pun dinilai akan tumbuh sehingga mendorong kepercayaan investor asing maupun domestik untuk menanamkan dananya di dalam negeri.

"Bagi (investor) luar negeri, kami meyakini dengan langkah moneter akan membuat aset di pasar keuangan itu menarik, khususnya untuk berinvestasi di Indonesia," katanya.

