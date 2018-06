JAKARTA - Bukalapak, perusahaan e-commerce lokal, mengangkat Fajrin Rasyid sebagai Presiden Bukalapak. Dia akan bertanggung jawab atas inisiatif strategi perusahaan dan rencana jangka panjang serta kemitraan dengan pihak eksternal.

Pengangkatan ini merupakan upaya Bukapalak untuk tumbuh menjadi perusahaan yang turut membangun Indonesia melalui pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan menengah (UKM).

“Saya mensyukuri semua pencapaian yang telah saya raih hingga saat ini. Namun bagi saya, menjadi pribadi yang memiliki faedah bagi orang banyak akan lebih berharga dibandingkan dengan pencapaian tersebut,” kata Fajrin lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (25/6/2018).

Nama Fajrin sudah tidak asing di industri e-commerce Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Presiden Bukalapak, Fajrin telah menjalani jabatan Direktur Keuangan (Chief Financial Officer/CFO) selama tujuh tahun yang bertanggung jawab atas keuangan Bukalapak. Pada tahun 2016, Fajrin terpilih juga menjadi CFO of The Year versi Majalah SWA. Fajrin juga merupakan salah satu Co-Founder Bukalapak bersama dengan Achmad Zaky.

Pria kelahiran Jakarta pada 32 tahun lalu tersebut merupakan lulusan Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan IPK 4.0 dan predikat Summa Cum Laude. Sebelum bergabung di Bukalapak, Fajrin pernah bekerja sebagai Konsultan di Boston Consulting Group (BCG). Fajrin juga aktif tampil di berbagai forum internasional dan terpilih sebagai Endeavour Entrepreneur pada tahun 2016. Fajrin berkesempatan membagikan pengalamannya dengan menjadi salah satu pembicara pada Endeavour Scale-Up Asia 2018.

Saat ini Fajrin merupakan salah satu kandidat Ketua Umum IDEA (Indonesia E-Commerce Association). Pengalaman Fajrin di perusahaan konsultan bisnis dan e-commerce terbaik di Indonesia, membuat Fajrin optimis dengan mimpinya yang tinggi yaitu untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros e-commerce dunia. Menjadikan e-commerce sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi di Indonesia, adalah salah satu misi yang diusung Fajrin jika terpilih sebagai Ketua Umum IDEA.

(dni)