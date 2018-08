JAKARTA - Mungkin Anda pernah mendapatkan nasihat keuangan dari berbagai orang, mulai dari orangtua sampai perencana keuangan.

Meski bergitu, sampai kamu menerapkan saran tersebut, sangat sulit untuk mengetahui mana yang akan berjalan sesuai dengan Anda.

Dikutip dari Business Insider, pakar keuangan berbagi tips tentang nasihat keuangan terbaik yang pernah mereka terima.

1. Hiduplah lebih sedikit daripada yang dihasilkan

Bawalah bekal daripada membeli setiap harinya. Salah satu bagian terbaik dari nasihat keuangan adalah hidup di bawah kemampuan Anda. Setiap orang memilki pemasukan yang berbeda, menabung, utang, dan sebagainya.

Orang-orang harus memprioritaskan menabung dan berinvestasi untuk masa depan daripada memperbaiki mobil atau rumah hanya karena Anda menginginkannya.

Kebanyakan orang sedikit menabung karena terlalu banyak mengeluarkan untuk hal yang tidak perlu. Orang-orang seperti itu nantinya akan mendapatkan kesulitan jika mereka mengalami kehilangan pekerjaan yang tidak terduga atau keadaan darurat lainnya.

- Todd Kunsman, marketing and growth, Invested Wallet

2. Selalu menggunakan uang tunai

Menggunakan uang tunai dapat menjauhkanmu dari masalah.

"Berinvestasi sangat bagus, tetapi harus memiliki uang tunai jika Anda membutuhkannya." Nasihat ini berasal dari alhmarhum ayah saya, anak dari Great Depression. Hal itu membuat saya keluar dari masalah besar di masa lalu dan merupakan saran yang kuat untuk individu dan bisnis.

-James Stefurak, CFA, pendiri/editor, The Invoice Factoring Guide.

3. Ambil tekad dari kebiasaan menabung Anda dengan mengatur transfer otomatis

STASH adalah aplikasi yang dapat membantu Anda untuk menabung. Aplikasi itu yang akan membantu Anda menghemat secara otomatis dengan menganalisis pengeluaran dan pola penghasilan Anda. Aplikasi itu akan mempelajari ketika Anda memiliki uang ekstra untuk disisihkan dan, sedikit demi sedikit, uang disimpan ke akun STASH itu, di mana ia mendapatkan bunga sampai Anda memutuskan untuk menginvestasikannya atau meletakkannya ke salah satu tujuan Anda.

- Andrea Woroch, pakar konsumer

4. Mulai menabung ketika muda

Memulai menabung ketika kita dewasa adalah hal yang salah. Memulai menabung ketika muda akan dapat membuahkan hasil yang besar. Dengan menyisihkan uang dan mulai menabungnya setiap hari di hari muda akan membantu Anda nantinya.

- Kate Ryan, penasihat manajemen kekayaan dari TIAA

5. Berinvestasi sebesar 15% dari gaji Anda dalam portofolio yang sederhana

Nasihat keuangan terbaik saya adalah ketika membaca sepotong tulisan dari ahli investasi William Bernstein yang hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk membacanya. Ini disebut "If You Can."

Dalam artikel tersebut, Bernstein memberikan hal yang sangat sederhana namun langkah yang sangat berguna yaitu dengan menabung sebesar 15% dari gaji Anda dan menginvestasikannya dalam portofolio yang sederhana. Yang membuat ini menarik dan menantang adalah bukan nasihatnya, tetapi pelaksanaannya.

- Uri Pomerantz, CEO dari Twine

6. Jangan meningkatkan pengeluaran ketika Anda mendapat kenaikan gaji Cobalah mengeluarkan yang kurang dari pemasukan Anda. Bayar dirimu sendiri dulu! Kita harus menaikkan standar kita untuk menabung untuk mencocokkan pemasukan kita. - Chad Rizxse, co-founder, Millennial Wealth 7. Lihatlah laporan kredit Anda Sebagai seorang anak muda yang memiliki pekerjaan bagus, saya merasa kecewa ketika saya berulang kali ditolak oleh kartu kredit yang saya inginkan. Penasihat finansial saya menyarakan untuk melihat laporan kredit saya, dan saya sangat kaget ketika melihat lebih dari tiga akun koleksi besar dalam nama saya. Ternyata, itu adalah Mark Fidelman yang lain yang tidak membayar tagihannya dengan baik, dan kegagalan finansialnnya terlihat dalam laporan kredit saya. Butuh waktu tiga bulan untuk mendapatkan akun koleksi yang salah itu untuk dihapus, tetapi skor kredit saya naik lebih dari 125 poin. - Mark Fidelman, ahli finansial personal dan CMO dari sumber daya keuangan gratis MoneyTips.com 8. Maksimalkan poin kartu kredit Anda Dalam pencarian saya, saya menemukan bahwa toko grosir regional menawarkan bonus mil setelah menghabiskan jumlah tertentu untuk bahan makanan. Tak perlu dikatakan, saya mendaftar semua orang di keluarga saya yang memiliki kartu nama dengan nomor frequent flyer saya, yang dengan cepat berubah menjadi diskon. Tahun itu promosi berlanjut, kami semua menghemat sedikit uang - dengan bensin melalui diskon toko kelontong, belanjaan dengan promosi lokal, dan bahkan pada penerbangan. - Joe Cortez, NerdWallet pakar poin kartu kredit 9. Jangan bekerja untuk uang; biarkan uang yang bekerja untuk Anda Salah satu nasihat terbaik yang saya dapatkan tentang keuangan adalah tidak bekerja demi uang - sebaliknya, biarkan uang bekerja untuk Anda. Meskipun tidak apa-apa untuk memasukkan beberapa uang ke rekening tabungan darurat, mencapai tabungan atau tujuan pensiun Anda akan memakan waktu lebih lama dengan cara ini. Sebaliknya, masukkan uang itu untuk bekerja. Ini berarti menginvestasikan 401 (k), Roth IRA, akun broker, real estat, dan lain-lain. - Todd Kunsman, pemasaran dan pertumbuhan, Invested Wallet 10. Sisihkan sebesar USD5 atau Rp72 ribu Sisihkan sebesar Rp72 ribu disetiap tagihan yang Anda temui dan simpan dalam amplop. Dalam setahun, Anda akan terkejut dengan banyaknya uang yang kamu simpan. - Paris Chevalier, chief marketing officer di Xceed Financial Credit Union 11. Selalu sisihkan untuk hari tua Nasihat keuangan terbaik yang pernah saya terima adalah dari nenek saya, yang mengatakan, "Selalu menabung untuk hari tua, karena segala sesuatu tidak akan selamanya ada dan tidak akan sama." Menabung untuk hari tua akan membuat masa transisi akan semakin mudah untuk dijalani, Anda tidak akan bisa mengontrol apa yang akan Anda alami, tetapi Anda bisa mengontrol bagaimana kamu menghadapinya. - Harrine Freeman, 40, ahli keuangan dan CEO / pemilik dari A Freeman Enterprises