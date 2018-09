JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) semakin menguat pada perdagangan sore ini. Perlahan-lahan Rupiah mencoba menguat ke level Rp14.700-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat (7/9/2018) pukul 16.55 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 73 poin atau 0,49% ke level Rp14.820 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.868 per USD-Rp14.907 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 70 poin atau 0,47% ke level Rp14.815 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.813 per USD hingga Rp14.899 per USD.

Seperti yang diberitakan Okezone, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, penguatan Rupiah ini tidak terlepas dari doa dan kerja keras semua pihak. Dari mulai pemerintah, perbankan hingga para pengusaha.

"Ini karunia Allah juga bawa Rupiah (bisa) menguat," ujarnya saat ditemui di komplek Bank Indonesia, Jakarta.

Lebih lanjut Perry mengapresiasi upaya pemerintah yang terus melakukan kebijakan untuk menjaga fundamental perekonomian Indonesia di tengah situasi yang tidak menentu ini. Salah satu contohnya adalah upaya untuk menurunkan defisit transaksi berjalan melalui pembatasan impor.

"Dalam konteks itu saya tentu saja mengapresiasi kepada pemerintah yang telah dan terus akan melakukan langkah-langkah kongkrit untuk menurunkan defisit current account. Garis bawahi kongkret karena memang sejumlah langkah telah akan dan terus dilakukan," jelasnya.

Berbagai macam upaya untuk membatasi impor pun dilakukan oleh pemerintah. Dari mulai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) impor hingga penerapan kebijakan B20.

"B20 kan sudah diimplentasi terus kemaren Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) juga sudah mengumumkan mengenai PPh impor," ucapnya.

(dni)