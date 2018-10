NEW YORK - Wall Street ditutup dua arah (mixed) pada perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), setelah Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mencapai kesepakatan perdagangan bebas baru untuk menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA).

Tercatat, indeks Dow Jones Industrial Average naik 192,90 poin atau 0,73% ke 26.651,21.Indeks S&P 500 naik 10,61 poin atau 0,36% menjadi ditutup ke 2.924,59. Sementara, indeks Nasdaq turun 9,05 poin atau 0,11% ke 8.037,30 poin. Demikian seperti dilansir Xinhua, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Saham Ford dan General Motors keduanya melonjak lebih dari 1% menyusul berita kesepakatan perdagangan trilateral. Saham-saham seperti Boeing juga ditutup 2,79% lebih tinggi.

Di sisi lain, saham Facebook dan Intel keduanya turun lebih dari 1% yang membebani Nasdaq.

Sekadar informasi, Kanada dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan bersama Meksiko untuk perjanjian perdagangan bebas baru, yang disebut Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA). Nantinya USMCA akan menggantikan NAFTA yang berusia 24 tahun.

Sentimen pasar didukung karena para investor memperkirakan kesepakatan perdagangan baru tersebut akan membantu menghilangkan ketidakpastian, para ahli mencatat.

Sementara itu, saham Tesla melonjak lebih dari 17% pada penutupan pasar setelah CEO Elon Musk membuat penyelesaian dengan regulator pasar modal AS, Securities and Exchange Commission, atas tawarannya yang dibatalkan baru-baru ini untuk mengambil perusahaan keluar dari pasar modal atau go private.

