JAKARTA - PT MNC Sekuritas mendukung acara “The 4th National Investment Day” yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Universitas Bunda Mulia (UBM) Jakarta. Agenda tahunan tersebut digelar sebagai bentuk selebrasi ulang tahun Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia – Universitas Bunda Mulia – MNC Sekuritas yang ke-5.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina yang juga menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan tersebut mengungkapkan rasa bangganya terhadap Galeri Investasi BEI UBM Jakarta, Selasa (02/10/2018).

Baca Juga: MNC Sekuritas Kenalkan Investasi Mudah dan Murah ke Mahasiswa UPN Jatim

“Kami berterima kasih kepada UBM atas sinergi yang luar biasa dengan MNC Sekuritas selama lima tahun ini. UBM juga telah membuktikan komitmen dan kontribusinya dalam memajukan pasar modal Indonesia untuk mendorong terciptanya investor muda melalui kompetisi maupun seminar pasar modal,” kata Susy.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik UBM Kandi Sofia Senastri Dahlan mengungkapkan, bentuk acara selebrasi HUT GI UBM tahun ini hampir serupa dengan tahun sebelumnya yakni National Stock Analysis Competition dan National Seminar, yang tahun ini mengangkat tema “Seize The Moment and Be Young Investors”.

Kompetisi pasar modal berskala nasional ini diikuti oleh 64 tim dari 24 Perguruan Tinggi di Indonesia. Dari 64 tim yang telah mengumpulkan laporan riset mereka, beberapa tim yang terpilih melaju ke babak berikutnya dan melakukan presentasi atas analisanya di hadapan dewan juri.

Mereka adalah Wakil Rektor Bidang Akademik UBM Kandi Sofia Senastri Dahlan, Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) sekaligus Head of Research Retail MNC Sekuritas Edwin Sebayang, dan Ketua II Bagian Pengembangan Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) sekaligus analis MNC Sekuritas Tomy Zulfikar.

Baca Juga: MNC Sekuritas Perluas Jangkauan ke Sulawesi Tengah

“Peserta National Stock Analysis Competition berkompetisi untuk memperebutkan hadiah berupa rekening efek senilai total Rp7.500.000 untuk 3 tim pemenang. Kami berharap para peserta termotivasi untuk memberikan yang terbaik,” jelas Kandi Sofia.

Adapun tim yang belum berhasil melaju ke babak presentasi dalam National Stock Analysis Competition dapat mengikuti kompetisi berikutnya yaitu National Capital Market Competition berupa soal-soal seputar pasar modal yang wajib diselesaikan dalam waktu 120 menit. Kompetisi ini juga memilih 3 tim terbaik.

Untuk menutup rangkaian acara Ulang Tahun, GI UBM menggelar seminar nasional yang dihadiri oleh 500 peserta dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Beberapa pembicara yang hadir yaitu Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Bursa Efek Indonesia Risa Effenita Rustam, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, dan News Anchor sekaligus investor pasar modal Michael Tjandra.

(kmj)