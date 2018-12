JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih menunjukkan tren pelemahan pada pembukaan pagi ini. Rupiah masih belum lepas dari level Rp14.500-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat (7/12/2018) pukul 09:15 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange dibuka melemah 13 poin atau 0,09% ke level Rp14.533 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.515 per USD – Rp14.533 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah juga melemah 10 poin atau 0,06% ke Rp14.525 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.489 per USD – Rp14.530 per USD.

Padahal, kurs dolar Amerika Serikat (AS) memperpanjang pelemahannya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat, karena serangkaian ekonomi negatif yang memberikan sentimen negatif ke pasar.

Seperti yang diberitakan Okezone, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1374 dolar AS dari 1,1340 dolar AS di sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi 1,2776 dolar AS dari 1,2736 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7222 dolar AS dari 0,7264 dolar AS.

Dolar AS dibeli 112,64 yen Jepang, lebih rendah dari 113,19 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9931 franc Swiss dari 0,9978 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3392 dolar Kanada dari 1,3384 dolar Kanada.

