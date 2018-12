Menguat ke Rp14.500/USD, Gubernur BI: Alhamdulillah Rupiah Stabil

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) perlahan mulai menunjukkan kestabilan memasuki akhir tahun 2018.

Pada pembukaan perdagangan hari ini saja nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS mengalami penguatan menuju level Rp14.542 per USD.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersyukur karena saat ini nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS. Meskipun pada akhir Minggu ini ada tekanan dari kenaikan Fed Fund Rate (FFR).

"Alhamdulillah nilai tukar bergerak stabil dan Minggu ini masih ada tekanan global ketegangan di Amerika Serikat terkait dengan ekspektasi kenaikan FFR 2019 di pasar lebih tinggi," ujarnya saat ditemui di Komplek Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Baca Juga: Rupiah Menguat ke Level Rp14.542/USD

Menurut Perry, stabilnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Di mana seluruh stakeholder baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Pemerintah pusat gotong royong untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah.

Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan kebijakan pengurangan impor bahan jadi. Sementara dari sisi Bank Indonesia melakukan upaya dengan cara menaikkan suku bunga acuan yang beberapa kali.

"Terima kasih saya ucapkan ke Bank, pelaku pasar, investor untuk dukung stabilitas," ucapnya.

Baca Juga: Rupiah Masih Bertahan di Level Rp14.561/USD

Belum lagi, Bank Indonesia bersama dengan pemerintah melakukan kebijakan swap. Dengan kebijakan ini, para pelaku usaha bisa membawanya Dana Hasil Ekspornya (DHE) dan menukarkannya menjadi Rupiah tanpa khawatir rugi.

"Kemudian Rupiah stabil dan menguat kami lakukan pemantau nilai tukar secara keseluruhan Rupiah bergerak stabil sesuai mekanisme pasar," jelasnya.

Sebagai informasi, Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat tipis pada perdagangan pagi ini. Rupiah masih di level Rp14.500-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat (28/12/2018) pukul 09.17 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 18,5 poin atau 0,13% ke level Rp14.542 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.538 per USD – Rp14.553 per USD

(kmj)