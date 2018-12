Ikuti Jejak IHSG, Rupiah Melemah 0,17% ke Rp14.577

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah di penutupan sore ini. Rupiah pun masih berada di level Rp14.500 per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Rabu (26/12/2018) pukul 17.12 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange ditutup melemah 24 poin atau 0,17% ke level Rp14.577 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.570 per USD – Rp14.609 per USD.

Baca Juga: Melemah Lagi, Rupiah Pagi Ini Terlempar ke Rp14.604/USD

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 30 poin atau 0,20% ke Rp14.580 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.478 per USD – Rp14.604 per USD.

Pelemahan Rupiah diikuti oleh, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG turun 35,7 poin atau 0,58% ke 6,127.

Baca Juga: Tutup Akhir Pekan, Rupiah Tersungkur ke Rp14.552/USD

Penutup perdagangan hari ini, Rabu (26/12/2018), ada 160 saham menguat, 257 saham melemah, dan 118 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,3 triliun dari Rp15,5 miliar lembar saham diperdagangkan.

Adapun saham-saham yang bergerak dalam jajaran top gainers, antara lain saham PT KMI Wire & Cable Tbk (KBLI) naik Rp52 atau 20,16% ke Rp310, saham PT Intikeramik Alamasri Inds. Tbk (IKAI) naik Rp20 atau 16,53% ke Rp141, dan saham PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL) naik Rp560 atau 13,90% ke Rp4.590.

(fbn)