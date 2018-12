Rupiah Menguat ke Level Rp14.542/USD

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat tipis pada perdagangan pagi ini. Rupiah masih di level Rp14.500-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat (28/12/2018) pukul 09.17 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 18,5 poin atau 0,13% ke level Rp14.542 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.538 per USD – Rp14.553 per USD.

Baca Juga: Rupiah Menguat Tipis ke Rp14.562/USD

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 15 poin atau 0,10% ke Rp14.540 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.530 per USD – Rp14.559 per USD.

Seperti diberitakan Okezone, menurut Ekonom UI Ari Kuncoro, tren penguatan ini bisa terjadi hingga awal tahun mendatang. Rupiah diproyeksikan tetap berada di bawah Rp15.000.

"Kemungkinan besar kalau arusnya masih seperti ini tidak akan bergeser, kisaran Rp14.300-Rp14.500-an," ujarnya kepada Okezone.

Baca Juga: Rupiah Masih Bertahan di Level Rp14.561/USD

Penguatan ini juga harus didukung oleh upaya-upaya pemerintah seperti mengatur lalu lintas impor minyak agar neraca perdagangannya tidak terlalu besar. Cara lainnya dengan mengembangkan sektor pariwisata.

(dni)