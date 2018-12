Rupiah Menguat Tipis ke Rp14.562/USD

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhirnya kembali menguat pada perdagangan pagi ini di tengah penguatan dolar AS terhadap mata uang utama lainnya. Rupiah berhasil ke level Rp14.500-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat (21/12/2018) pukul 09:19 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 14,5 poin atau 0,10% ke level Rp14.562 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.577 per USD – Rp14.562 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 5 poin ke Rp14.570 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.550 per USD – Rp14.600 per USD.

Seperti diberitakan Okezone, kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah pasar ekuitas rebound dari tingkat terendah satu setengah tahun terakhir.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1352 dolar AS dari 1,1387 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2647 dolar AS dari 1,2674 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7056 dolar AS dari 0,7035 dolar AS.

Dolar AS dibeli 111,35 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,12 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9950 franc Swiss dari 0,9862 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3582 dolar Kanada dari 1,3659 dolar Kanada.

