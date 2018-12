Pasar Saham Bangkit, Dolar AS Kembali Menguat

NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah pasar ekuitas rebound dari tingkat terendah satu setengah tahun terakhir.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1352 dolar AS dari 1,1387 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2647 dolar AS dari 1,2674 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7056 dolar AS dari 0,7035 dolar AS.

Dolar AS dibeli 111,35 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,12 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9950 franc Swiss dari 0,9862 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3582 dolar Kanada dari 1,3659 dolar Kanada. Demikian seperti dilansir Xinhua, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Saham-saham di Wall Street mencatat hari terbaik mereka dalam hampir satu dekade pada perdagangan Rabu dengan ketiga indeks utama mencatat kenaikan lebih dari 4,00%.

Para analis mengatakan pasar saham menunjukkan tanda stabilisasi, yang membantu mengangkat dolar AS.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,36% menjadi 97,0577 pada akhir perdagangan.

