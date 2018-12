JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat di penutupan akhir pekan sore ini. Rupiah menguat kembali ke level Rp14.400-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat (7/12/2018) pukul 17:11 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange ditutup menguat 40 poin atau 0,28% ke level Rp14.480 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.457 per USD – Rp14.533 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 40 poin atau 0,27% ke Rp14.475 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.450 per USD – Rp14.531 per USD.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menyebut, bahwa saat ini pelemahan kurs Indonesia dan India lebih besar dibandingkan negara yang lain, dan memang pasar bereaksi lebih banyak.

"Maka dari itu kita jangan terlena penguatan kita minggu lalu. Karena harus menyelesaikan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD), kita terus mendorong ekspor, terus mendorong pariwisata, mengendalikan impor, impor yang tidak perlu," ujarnya di Kantor Bank Indonesia Jakarta.

Apabila impor yang perlu, lanjut dia, seperti bahan makanan kalau tidak harganya naik, tapi secara umum, pihaknya melihat adanya penjualan di negara maju dampak kepada emerging marketnya temporer.

"Nanti 2019 ekonomi Amerika Serikat melambat arus modal masuk ke emerging market. Pada saat ekonomi AS kencang, arus modal ke AS. Jadi, kalau kami lihat Rupiah 2019 lebih stabil dan pasar keuangan juga akan lebih baik," ungkapnya.

