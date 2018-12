JAKARTA - Harga telur ayam kembali naik menjadi Rp27.000 per kilogram (kg) dari harga sebelumnya Rp20.000-Rp22.000 per kg jelang penutupan 2018. Hal ini terpicu dengan naiknya harga jagung yang dipatok Rp5.000 per kg.

"Jagung menjadi bahan Pakan Pokok yang penggunaannya mencapai 55% dalam pakan unggas saat ini membuat HPP kami saat ini untuk memproduksi 1 kg telur mencapai Rp21.800 per kg," ujar Presiden Peternak Layer Nasional Ki Musbar Mesdi kepada Okezone, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Sementara itu, Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nusantara Sugeng Wahyudi mengatakan, naiknya harga telur ayam dikarenakan biaya produksi yang meningkat.

"Dengan kenaikan harga pakan mencapai 15%, praktis harga pakan ayam tersebut sebesar Rp7.000 tepatnya Rp7.500, demikian juga dengan harga anak ayam di kisaran Rp7.300-an."

Pemerintah berinisiatif mengusahakan jagung pakan bagi peternak ayam layer (petelur) mandiri, yang semakin terdesak karena harga jagung yang terus merangkak naik.

