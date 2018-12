JAKARTA – Nilai tukar Rupiah melemah usai dolar Amerika Serikat (AS) menguat, di pembukaan pagi ini. Rupiah pun masih berada di level Rp14.500 per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Rabu (14/12/2018) pukul 9.18 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange dibuka melemah 26 poin atau 0,18% ke level Rp14.523 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.513 per USD – Rp14.527 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 8 poin atau 0,05% ke Rp14.540 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.490 per USD – Rp14.540 per USD.

Untuk diketahui, Kurs dolar Amerika Serikat (AS) sedikit naik pada akhir perdagangan Kamis, karena data terkait pekerjaan menunjukkan pengetatan pasar tenaga kerja AS. Hal tersebu menghilangkan kekhawatiran atas perlambatan pertumbuhan ekonomi AS.

Melansir Xinhua, Jumat (14/12/2018), menurut statistik yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS, jumlah klaim pengangguran awal turun pekan lalu hampir terendah selama 49 tahun dengan mencapai 206.000 yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 8 Desember.

Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1366 dolar dari USD1,1365 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,2660 dolar AS dari USD1,2632 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik ke USD0,7227 dari USD0,7219.

Dolar AS membeli 113,60 yen Jepang, lebih tinggi dari 113,21 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9933 franc Swiss dari 0,9928 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3355 dolar Kanada dari 1,3350 dolar Kanada.

(fbn)