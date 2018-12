JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menunjukkan tren penguatan, setelah sebelumnya melemah. Rupiah kali ini berhasil menguat tajam ke Rp14.300-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Rabu (19/12/2018) pukul 09:16 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 132,5 poin atau 0,91% ke level Rp14.368 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.352 per USD – Rp14.435 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 120 poin atau 0,83% ke Rp14.375 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.330 per USD – Rp14.521 per USD. Rupiah berhasil menguat meskipun dolar mengalami penguatan.

Pagi ini indeks dolar AS sedikit menguat pada akhir perdagangan pada Selasa 17 Desember 2018. Kurs dolar AS rebound karena investor tetap berhati-hati dengan hasil keputusan Federal Reserve pada pertemuan bulanan yang dilakukan sejak kemarin.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1355 dari USD1,1350 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2638 dari USD1,2629 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh ke USD0,7171 dari USD0,7177.

Dolar AS membeli 112,53 yen Jepang, lebih rendah dari 112,75 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9928 franc Swiss dari 0,9925 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3492 dolar Kanada dari 1,3408 dolar Kanada.

(kmj)