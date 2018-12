JAKARTA - Tren penguatan Rupiah beberapa hari ini dinilai sebagai fenomena baru. Pasalnya, belum lama ini Rupiah mengalami pelemahan hingga menembus Rp15.200 per USD.

Ekonom UI Ari Kuncoro mengatakan, fenomena ini sangat membingungkan karena Indonesia sedang mengalami defisit neraca perdagangan sebesar 0,8%, tetapi Rupiah justru menguat. Sedangkan kurs dolar AS rebound karena investor tetap berhati-hati dengan hasil keputusan Federal Reserve pada pertemuan bulanan yang dilakukan sejak kemarin.

"Ini karena neraca perdagangannya ada arus balik dari AS, di mana para investor kembali ke emerging market, termasuk Indonesia," ucapnya saat dihubungi Okezone, Rabu (19/12/2018).

Kembalinya para investor ke Indonesia juga dipicu oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,1%. Penguatan zRupiah ini juga menempatkannya di posisi kedua se-Asia dalam hal penguatan terhadap dolar AS. Namun, Ari berpesan untuk tidak berpuas diri terlebih dahulu mengingat trade balance Indonesia masih negatif dan inilah yang harus diperbaiki.

Ari pun menyarankan agar perbaikan dimulai dari pengaturan lalu lintas impor besar seperti minyak dan menghindari kegiatan impor di waktu yang sama agar neraca perdagangannya tidak terlalu besar. Adapun cara lain dengan mengembangkan sektor pariwisata.

Untuk diketahui, Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Rabu (19/12/2018) pukul 17:14 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange ditutup menguat 62 poin atau 0,43% ke level Rp14.438 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.352 per USD – Rp14.438 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 62 poin atau 0,43% ke Rp14.433 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.330 per USD – Rp14.521 per USD.

