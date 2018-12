The Fed Naikkan Suku Bunga 4 Kali, Begini Pergerakannya

JAKARTA – The Federal Reserve AS atau Bank Sentral AS telah menaikan suku bunga acuan sebanyak empat kali sepanjang tahun 2018. Dari Maret hingga Desember, Bank Sentral AS menaikan suku bunga acuan sebesar 100 basis, dari 1,5%-1,75% menjadi 2,25%-2,50%.

Berikut kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS yang telah dirangkum Okezone, Kamis (20/12/2018):

1. 21 Maret, Federal Reserve AS atau bank sentral AS menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dan mengisyaratkan dua kenaikan suku bunga lagi pada 2018, dengan alasan menguatnya prospek ekonomi dalam beberapa bulan terakhir.

Mengingat realisasi dan ekspetasi kondisi-kondisi pasar kerja dan inflasi, the Fed memutuskan untuk menaikkan kisaran target suku bunga federal funds menjadi 1,5% hingga 1,75% bank sentral mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan dua hari pada Rabu 21 Maret 2018.

2. Pada Juni lalu, Federal Reserve AS kembali menaikkan suku bunga jangka pendek (suku bunga acuan) sebesar 25 basis poin. Kenaikan suku bunga ini merupakan yang kedua di 2018 dan ketujuh sejak akhir 2015.

Mengingat realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi pasar kerja dan inflasi, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk menaikkan kisaran target suku bunga acuan federal fund rate (FFR) menjadi 1,75% hingga 2,00%.

3. Selanjutnya, pada 27 September, Bank Sentral AS menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar 0,25% menjadi 2%-2,25% dari sebelumnya 1,75%-2%. Ini merupakan kenaikan suku bunga ketiga yang dilakukan bank sentral AS.

Menurut pernyataan resmi FOMC, mengingat kondisi pasar tenaga kerja terwujud dan diharapkan dan inflasi, Komite memutuskan untuk menaikkan kisaran target untuk tingkat dana federal untuk 2% sampai 2,25%.

4. Di akhir tahun, The Federal Reserve AS menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar 0,25% menjadi 2,25%-2,5% dari sebelumnya 2%-2,25%. Ini merupakan kenaikan suku bunga keempat yang dilakukan bank sentral AS.

