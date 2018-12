Rupiah Pagi Ini Melemah Tipis ke Rp14.475/USD

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah pagi ini masih melemah. Setelah kemarin mengalami pelemahan usai Bank Indonesia menahan suku bunga, Rupiah kembali melemah tipis di pembukaan perdagangan.

Tercatat, pada perdagangan hari ini, Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah ke level Rp14.400-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat (21/12/2018) pukul 09:41 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 2,5 poin atau 0,02% ke level Rp14.475 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.464 per USD – Rp14.502 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 5 poin atau 0,03% ke Rp14.470 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.449 per USD – Rp14.495 per USD.

Untuk diketahui, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 19-20 Desember 2018 memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate di level 6%.

Adapun suku bunga Deposit Facility (DF) tetap di level 5,25% dan Lending Facility (LF) pada level 6,75%, berlaku efektif sejak 20 Desember 2018.

"Dengan mempertimbangkan ekonomi global, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19-20 Desember 2018 memutuskan untuk menahan BI 7-day Reverse Repo Rate di level 6%" ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kantor Pusat BI, Jakarta.

