JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada pembukaan perdagangan awal pekan ini. Rupiah menguat 1% lebih ke level Rp14.105-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (7/1/2019) pukul 9:17 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange dibuka menguat 165 poin atau 1,16% ke level Rp14.105 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.081 per USD – Rp14.184 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 240 poin atau 1,67% ke Rp14.105 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.055 per USD – Rp14.345 per USD.

Penguatan Rupiah seiring dengan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pasar saham Indonesia naik 43,08 poin atau 0,68% ke 6.317,62.

Membuka perdagangan hari ini, ada 42 saham menguat, 1 saham melemah, dan 2 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp60,79 miliar dari 20,65 juta lembar saham diperdagangkan.

Adapun saham-saham yang bergerak dalam jajaran top gainers, antara lain saham PT Indika Energy Tbk (INDY) naik Rp100 atau 5,51% ke Rp1.915, saham PT Vale Indoneseia Tbk (INCO) naik Rp120 atau 3,83% ke Rp3.250, dan saham PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) naik Rp50 atau 3,69% ke Rp1.405.

Sementara itu, saham-saham yang bergerak dalam jajaran top losers, antara lain saham PT Mahkota Group Tbk (MGRO) turun Rp35 atau 3,91% ke Rp860, saham PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) turun Rp8 atau 3,85% ke Rp200 dan saham PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) turun Rp50 atau 1,45% ke Rp3.400.

(kmj)