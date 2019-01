JAKARTA - Nilai tukar Rupiah kian mengalami perbaikan hari ini. Rupiah tercatat sempat menguat ke level Rp13.990 per USD pada siang tadi.

Bank Indonesia (BI) mencatat, pada sore ini Rupiah ditutup menguat Rp180 per USD atau 1,26% ke level Rp14.085 per USD.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsah menyatakan, penguatan Rupiah hari ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor pada Indonesia.

"Menguatnya Rupiah yang signifikan hari ini menunjukkan kepercayaan pasar terhadap Rupiah sangat kuat," kata Nanang kepada Okezone, Senin (7/1/2019).

Dia menyatakan, BI akan terus memantau dinamika pasar keuangan global yang tengah merespons proses negosiasi kesepakatan dagang AS dengan China dan stance kebijakan moneter Bank Sentral AS, The Fed.

Sebab sentimen positif dari kesepakatan perang dagang dan perubahan sikap The Fed terhadap kenaikan suku bunga AS di tahun ini yang akan lebih fleksibel, memang membuat Dolar AS terpukul.

"BI akan tetap berada di pasar untuk mengawal dan merespon dengan seksama pergerakan Rupiah, untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah tetap tinggi," pungkasnya.

