NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka lebih tinggi pada perdagangan Selasa waktu setempat. Pasar saham terangkat oleh harapan bahwa AS dan China akan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang selama berbulan-bulan yang telah menghancurkan pasar keuangan.

Melansir Reuters, Selasa (8/1/2019), futures menunjuk keuntungan pembukaan 0,8% untuk S&P 500 dengan indeks ditetapkan untuk menambah kenaikan 4% dalam dua hari terakhir, dipicu oleh data pekerjaan yang kuat dan pernyataan Kepala Federal Reserve yang menenangkan kekhawatiran kekhawatiran kenaikan suku bunga yang akan merusak pertumbuhan.

Adapun indeks Dow Jones naik 202 poin atau 0,86% dan Nasdaq 100 naik 51 poin atau 0,79%.

Hari kedua diskusi perdagangan AS-China di Beijing diperpanjang hingga Selasa malam. Sebuah sumber mengatakan kepada Reuters setelah para pejabat dari kedua belah pihak menyatakan optimisme. Presiden A.S. Donald Trump mengatakan dalam tweet bahwa pembicaraan dengan China berjalan sangat baik.

"Dengan AS dan China dalam pembicaraan untuk mengurangi konflik perdagangan mereka, bank sentral menunjukkan kesediaan untuk memperlambat siklus pengetatan dan ekonomi masih berkinerja baik, pasar mungkin terlihat sedikit lebih menarik," Pasar Senior Analis Oanda Craig Erlam.

Pertemuan-pertemuan itu merupakan pembicaraan tatap muka pertama sejak Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu pada Desember 2018 dengan menyetujui gencatan senjata selama 90 hari.

Saham yang sensitif terhadap perdagangan seperti Boeing Caterpillar dan 3M Co naik antara 1,2% dan 1,6% dalam perdagangan premarket.

Perdagangan dan kekhawatiran perlambatan pertumbuhan telah menjadi jantung aksi jual pada akhir 2018 yang memuncak di Wall Street memposting kinerja bulanan terburuknya dalam sekitar satu dekade pada bulan Desember, mendorong turunnya estimasi pendapatan dan penilaian saham.

Amazon.com naik 1,7% premarket, menambah keuntungan Senin yang membantu kekuatan pasar lebih tinggi dan pengecer online menyalip Microsoft Corp untuk menjadi perusahaan Wall Street yang paling berharga. Microsoft naik 0,9%.

