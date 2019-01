NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) naik pada perdagangan hari Rabu waktu setempat. Wall Street naik berturut-turut, karena meningkatnya ekspektasi kesepakatan perdagangan antara AS dan China mendorong permintaan untuk aset berisiko di seluruh dunia.

Melansir Reuters, Rabu (9/1/2019), kedua negara mengakhiri pembicaraan di Beijing lebih lama dari yang diharapkan dan para pejabat mengatakan perincian akan segera dirilis. Hal ini meningkatkan harapan bahwa perang dagang yang dapat mengganggu perekonomian global dapat dihindari.

Optimisme atas negosiasi perdagangan, kesehatan ekonomi AS dan pernyataan dovish Ketua Federal Reserve Jerome Powell tentang suku bunga telah memicu reli yang telah mengangkat S&P 500 .SPX 9,5% dari level terendah 20 bulan yang mencapai sekitar Natal.

Adapun indeks Dow Jones naik 126 poin atau 0,53%, S&P 500 naik 11,5 poin atau 0,45% dan Nasdaq 100 naik 31,75 poin atau 0,48%.

Saham Boeing yang sensitif terhadap berita terkait perdagangan naik 0,9%. Saham perusahaan energi seperti Exxon Mobil Corp dan Schlumberger naik sekitar 1%, karena kenaikan harga minyak diperpanjang untuk hari kedelapan berturut-turut.

Amazon.com yang baru ditetapkan sebagai perusahaan AS paling berharga naik 0,7%. Lonjakan tiga hari pengecer online telah memicu reli pasar baru-baru ini.

"Ada tren kenaikan yang kuat yang datang dari penurunan Natal. Jadi setiap perkembangan yang sepertinya mengarah pada resolusi akhirnya akan membantu pasar,” kata Wakil Presiden Perdagangan Charles Schwab Randy Frederick.

Tetapi yang mengancam akan membebani sentimen adalah penutupan sebagian pemerintah AS yang memasuki hari ke-19 ketika anggota parlemen Demokrat dan Gedung Putih tetap terpecah karena permintaan uang Presiden Donald Trump untuk tembok perbatasan.

Fitch memperingatkan negara itu bisa memangkas peringkat kredit negara triple-A yang didambakan akhir tahun ini jika penutupan menyebabkannya mencapai plafon utangnya dan menghambat pengaturan anggaran.

Sementara itu, pergerakan saham Apple datar, memberikan keuntungan awal setelah laporan Nikkei Asian Review bahwa perusahaan telah mengurangi produksi yang direncanakan untuk tiga model iPhone baru untuk kuartal Januari-Maret.

Perusahaan telah memperingatkan pada penjualan kuartal liburan minggu lalu, memalu sahamnya dan juga pemasoknya, sebagian besar pembuat chip. Sektor ini juga mendapat pukulan pada hari Selasa setelah Samsung Electronics menandai permintaan chip yang lemah.

(fbn)