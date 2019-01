JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah menguat hingga level Rp14.000 per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Rabu (11/1/2019) pukul 09:29 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange dibuka menguat 17,5 poin atau 0,12% ke level Rp14.070 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.069 per USD – Rp14.084 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 29 poin atau 0,21% ke Rp14.059 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.050 per USD – Rp14.090 per USD.

Rupiah masih menguat meskipun indeks dolar AS melambung pada perdagangan Kamis, 10 Januari 2019. Kurs dolar AS menguat karena Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengatakan penutupan pemerintah yang berkepanjangan akan menyebabkan prospek yang tidak jelas dan data ekonomi yang lesu.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1499 dari USD1,1544 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2744 dari USD1,2794 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7182 dari USD0,7180.

Dolar AS membeli 108,42 yen Jepang, lebih tinggi dari 108,26 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9842 franc Swiss dari 0,9750 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3227 dolar Kanada dari 1,3221 dolar Kanada.

(kmj)