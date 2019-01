JAKARTA - Bisnis kue aneka rasa dan berbagai bentuk menjadi pilihan bagi kaum anak muda sekarang. Karena yang muda-muda kini doyan kalau ngemil, ditambah camilan yang manis, kaya rasa, dan kaya bentuk. Kue-kue seperti ini paling pas dibuat teman saat nongkrong bersama teman, menonton acara favorit di TV, atau bisa juga dijadikan bekal untuk sekolah. Asyik,kan? Apalagi kamu yang muda mempunyai hobi memasak kue, Mengapa tidak membuka usaha ini?.

Di bawah ini, ada beberapa kiat yang bisa kamu lakukan untuk memulai bisnis ini, antara lain sebagai berikut seperti yang dilansir dari buku Bisnis Modal 500 Ribuan karya Evita PP:

- Menyesuaikan skala usaha dengan modal yang ada

- Asahlah keterampilanmu dalam hal memasak, kamu bisa mengambil kursus memasak selama satu atau dua bulan. Tapi jangan hanya mengandalkan dari kursus, kamu juga harus berani menciptakan resep baru dan mencobanya. Lakukan latihan berulang-ulang sampai kamu benar-benar menguasai.

- Persiapkan waktu dengan sebaik-baiknya

- Menyiapkan SDM yang andal ketika menerima banyak pesanan.

Banyak kue aneka rasa dan bentuk sudah berdiri. Namun bukan berarti kamu tida bisa sukses dengan bisnis ini, kamu memerlukan strategi-strategi untuk bisa sukses, di antaranya:

- promosikan kue buatan kamu kepada para mahasiswa, biasanya mereka membutuhkan keu jenis ini untuk acara seminar, sarasehan, dan lain-lain.

- Minta tolong kepada loper koran untuk menyiapkan brosur di dalam koran yang akan dibagikan, sebagai ucapan terima kasih, berikan imbalan sepantasnya.

- Mempromosikan kue yang kamu buat ke toko-toko itu membutuhkan supplier kue.

- Sistem titip-jual. Titipkan kue yang kamu buat kepada pedagang kue dengan sistem titip jual.

Selanjutnya untuk simulasi modal usaha dan keuntungan keripik singkong pedas ini sebagai berikut:

1. Modal Awal

- Kompor gas dan tabung gas Rp750.000

- Peralatan kue Rp500.000

- Oven Rp500.000

- Lain-lain Rp500.000

- Jumlah Rp2.250.000

Peralatan mengalami penyusutan selama empat tahun dan memiliki nilai residu sebesar Rp2.000 dengan menggunakan metode penyusutan garis. Biaya penyusutan per tahun= (Rp2.250.000-Rp.2.000)/4= Rp562.000 per tahun atau sama dengan (Rp562.000 : 12)=Rp46.850 per bulan.

2. Perkiraan laba/rugi per bulan

Asumsi pendapatan per hari @Rp150.000

Rp150.000x30 Rp4.500.000

- Biaya-biaya

- Penyusutan peralatan Rp46.850

- Bahan kue Rp2.000.000

- Gaji pegawai Rp700.000

- Listrik, telepon, air Rp350.000

- Transportasi Rp100.000

- jumlah Rp2.496.850

- Laba bersih

Rp4.500.000-Rp2.496.850 Rp2.003.150

- Perkiraan modal kembali

Rp2.250.000/Rp2.003.150 +/- 1 bulan

