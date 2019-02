JAKARTA - Harga minyak turun pada perdagangan Senin 4 Februari 2019 karena investor terus khawatir bahwa penurunan pesanan pabrik di Amerika Serikat akan mengurangi permintaan minyak.

Permintaan untuk produk manufaktur AS turun pada November karena pesanan pabrik dari bulan sebelumnya di tengah penurunan tajam dalam permintaan untuk mesin dan peralatan listrik, menurut Departemen Perdagangan AS.

Baca Juga: Harga Minyak Naik Imbas Penurunan Stok AS

Rilis data pesanan pabrik tertunda karena penutupan sebagian pemerintah terpanjang dalam sejarah AS.

Para analis mengatakan penurunan tak terduga dalam data memicu kekhawatiran investor bahwa permintaan minyak akan melemah dalam waktu dekat dan lebih lanjut berkontribusi terhadap kelebihan global.

Mengutip Xinhua, Selasa (5/2/2019), Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Maret turun 70 sen menjadi USD54,56 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk April turun 24 sen menjadi ditutup pada USD62,51 per barel di London ICE Futures Exchange.

(kmj)