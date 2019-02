NEW YORK - Lima tahun lalu, startup yang memiliki valuasi USD1 miliar (unicorn) tidak lebih dari 50 perusahaan. Namun, jumlah unicorn di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari 300 perusahaan.

Dikutip dari CB Insights, Senin (18/2/2019), jumlah unicorn saat ini mencapai 325 perusahaan dengan nilai valuasi secara kumulatif USD1.074 miliar. Dari valuasi tersebut, setiap unicorn rata-rata memiliki valuasi USD3,3 miliar.

Jumlah unicorn tumbuh 833% dibandingkan tahun 2013 yang hanya mencapai 39 perusahaan. Dengan kata lain, sejak 2013, ada 57 unicorn yang lahir setiap tahunnya.

Jumlah startup yang menjelma menjadi unicorn relatif berasal dari berbagai sektor. Ada yang dari e-commerce, teknologi otomotif, biotekonologi, hingga 3D printing. Fintech tetap mendominasi sektor di mana unicorn lahir.

Kebanyakan unicorn berasal dari AS dan China. Sejumlah unicorn di AS yang terkenal di antaranya Airbnb (e-commerce), Coinbase (fintech), dan Supreme (apparel). Di China, yang cukup populer di antaranya Didi Chuxing (ride-hailing), Meizu (hardware), dan MINISO Life (ritel).

Di Indonesia, ada empat startup yang berhasil menjadi unicorn yaitu Go-Jek (10 miliar dolar AS), Tokopedia (7 miliar dolar AS), Traveloka (2 miliar dolar AS), dan Bukalapak (1 miliar dolar AS).

Dalam hal jumlah unicorn, Indonesia mengalahkan Prancis (3), Swiss (3), Brasil (2), Kolombia (2), Australia (1), Estonia (1), Hong Kong (1), Jepang (1), Kanada (1), Luksemburg (1), Malta (1), Nigeria (1), Portugal (1), Singapura (1), Spanyol (1), Swedia (1), Uni Emirat Arab (1).

Selain AS dan China, di atas Indonesia ada Inggris (16), India (13), Jerman (9), Afrika Selatan (8), Korea Selatan (6), Yang sama dengan Indonesia ada Israel (4). Di luar negara yang disebutkan, berarti tidak memiliki unicorn.

(Rahmat Fiansyah-Inews)

(fbn)