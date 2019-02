JAKARTA – Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange ditutup pada level tertinggi selama 10 bulan terakhir. Harga emas menguat karena para pedagang menunggu putaran pembicaraan baru antara Amerika Serikat dan Cina.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April naik USD22,70 atau 1,72% menjadi menetap di USD1.344,80 per ons, dilansir dari Xinhua, Rabu (20/2/2019).

Pasar keuangan menunggu perkembangan perdagangan terbaru, karena Cina dan Amerika Serikat akan mengadakan putaran baru konsultasi ekonomi dan perdagangan di Washington minggu ini.

Logam mulia juga didorong oleh greenback yang melemah. Indeks dolar, yang mengukur uang terhadap enam rival, turun 0,33% menjadi 96,46.

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan AS. dolar, yang berarti dolar menguat, emas berjangka akan jatuh seperti emas, dihargai di dolar, yang mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.

Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 22,40 sen atau 1,42% menjadi US USD15,967 per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik USD14,10 atau 1,75% menjadi ditutup pada USD821,00 per ounce.

(kmj)