JAKARTA – Harga minyak dunia menguat pada perdagangan 22 Februari 2019. Harga minyak naik karena jumlah rig minyak di Amerika Serikat turun minggu ini dan mengimbangi kekhawatiran yang disebabkan oleh melonjaknya stok minyak AS.

Jumlah rig yang beroperasi di Ladang minyak AS turun empat menjadi 853 minggu ini, menurut data mingguan yang dirilis sebuah perusahaan jasa ladang minyak yang berbasis di Houston Baker Hughes, dilansir dari Xinhua, Sabtu (23/2/2019).

Persediaan minyak mentah komersial AS meningkat 3,7 juta barel dari minggu sebelumnya menjadi 454,5 juta barel, AS Administrasi Informasi Energi mengatakan Kamis, yang menandai level tertinggi sejak Oktober 2017.

Intermediate West Texas untuk pengiriman April naik USD0,30 menjadi USD50,00 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman April naik USD0,05 menjadi ditutup pada USD67,12 per barel di London ICE Futures Exchange.

